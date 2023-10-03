4 октября в Казани пройдет прием населения по вопросам ЖКХ

Завтра, 4 октября, в Казани пройдет день открытых дверей, где жителям республики ответят на вопросы о начислении коммунальных платежей, о жилищном законодательстве, капитальном, текущем ремонте и защите прав граждан в сфере ЖКХ.

Прием жителей проведут специалисты Ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, Госжилинспекции республики, Уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Встреча приурочена к Международному дню пожилых людей. Она пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: Казань, ул. Лобачевского, 10в, сообщили в ассоциации.

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ Президент России Владимир Путин отмечал, что забота о людях пожилого возраста является одним из главных приоритетов для властей. «Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону», – подчеркнул глава государства.