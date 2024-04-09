«4 миллиона тонн воды вернем в замкнутый цикл»: какой эффект ждут от ввода ЭП-600

«За весь 2023 год превышений ПДК по контролируемым веществам не выявлено»

– Олег Анатольевич, расскажите, как ведется мониторинг за выбросами и стоками на предприятии и каким образом данные передаются в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

– Контроль за загрязнениями воздуха на Нижнекамском промышленном узле осуществляется стационарными и передвижными постами, данные из которых передаются в автоматическом режиме непосредственно в Министерство экологии и природных ресурсов РТ в формате онлайн. Кроме того, эта информация предоставляется и в другие регуляторные ведомства, в том числе в наш городской исполком.

– Какие исследования выполняются в процессе мониторинга?

– Осуществляется отбор проб атмосферного воздуха в местах, где установлены посты контроля. Также работают передвижные экологические посты. Проверка проводится более чем по 30 показателям загрязняющих веществ. Всего в прошлом году выполнено 1 507 879 исследований, в том числе 266 260 – в четвертом квартале. Атмосферный воздух в границах санитарно-защитной зоны «Нижнекамскнефтехима» соответствует нормам: за весь 2023 год превышений ПДК по контролируемым веществам не выявлено.

– А как с этими данными могут ознакомиться жители Нижнекамска?

– Результаты мониторинга мы выкладываем на официальном портале НКНХ. Сотрудники могут узнать о них из корпоративной газеты. По границе санитарно-защитной зоны расположена медиастена, на которую выводятся показатели состояния загрязнения атмосферного воздуха за неделю.

– Сколько постов сейчас мониторят обстановку?

– На сегодняшний день НКНХ обладает сетью из пяти стационарных постов, плюс один передвижной экологический пост. Мы понимаем, что качеству атмосферы сейчас уделяется повышенное внимание. В 2024 году планируем расширить нашу сеть как по стационарным, как и передвижным постам. Планируем поставить пост автоматического контроля загрязнений в ближайшем поселке на границе санитарно-защитной зоны.

– Какая работа ведется по сокращению количества сбросов, направляемых на факельные установки заводов?

– У нас разработана отдельная программа по факельным установкам, с ее помощью мы планируем уменьшить выбросы. У этой программы есть и экономический потенциал — ежегодный возврат углеводородов уже в качестве сырья на производство.

Проект третьего этапа реконструкции БОС находится на финальной стадии

– Как меняется ситуация по объему сточных вод?

– Есть два аспекта этого вопроса. Во-первых, у нас действует программа по снижению водопотребления воды на производстве, а как вы понимаете, чем меньше водопотребление, тем меньше водоотведение. Что касается качества сточных вод — проводится своевременный ремонт оборудования, чтобы минимизировать загрязнения воды. Во-вторых, мы планируем сделать замкнутый цикл системы водооборота, для этого проводим техническое переоснащение имеющегося оборудования. Это также снизит и водопотребление, и водоотведение.

– Нижнекамцы стали реже жаловаться на неприятные запахи. Правда ли, что это связано с этапом реконструкции биологических сооружений? Что сыграло решающую роль в исчезновении запаха?

– Вы правы, жалоб стало сильно меньше, что отметил и министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Ключевое влияние оказала реконструкция биологических очистных сооружений, на которой проводится механическая очистка хозбытовых стоков, поступающих с Нижнекамска. Второе, что было предпринято, очистка химических стоков, поступающих от нижнекамского промышленного узла. Для эффективной очистки и удаления запахов при реализации второго этапа были установлены дополнительные биофильтры по очистке отводимого воздуха при поступлении стоков.

Важно понимать, что те стоки, которые поступают на очистные сооружения, идут не только с предприятий «Нижнекамскнефтехима», но со всего нижнекамского промышленного узла, на котором работают порядка 50 различных предприятий.

– А в целом запах является показателем загрязнения воздуха?

– Нет, по каждому веществу есть предельно допустимые концентрации и наличие запаха вовсе не означает, что они превышены. Просто вещества имеют свои запахи. Когда вы готовите еду, вы тоже ощущаете аромат, но это же не значит, что он для вас опасен.

– Вы говорили, что планируется третий этап реконструкции биологических очистных сооружений. Что он должен принести и когда начнется?

– Сам проект уже начат, общие технические решения разработаны, в данный момент осуществляется разработка проектной документации. Мы находимся в стадии выбора поставщиков оборудования с рабочей документацией, ищем тех, кто поставит нам узел доочистки от взвешенных веществ и обеззараживания стоков. Сама проектная документация находится на финальной стадии разработки. Материал оценки воздействия на окружающую среду – один из важных этапов разработки проектной документации – также почти готов, в ближайшее время планируем выйти на общественные слушания и надеемся, что наше население поддержит нас в этом вопросе.

«Мы должны минимизировать захоронение отходов, дать им новую жизнь»

– Какие новые объекты появятся на предприятии в ближайшее время?

– Самый крупный инвестпроект, который сейчас реализуется, — это этиленовый комплекс ЭП-600. Там строятся локальные очистные сооружения, оборудование уже пришло, ведутся строительно-монтажные работы. Эффект от него внушительный: 4 миллиона тонн воды будем возвращать себе в замкнутый цикл. В составе этого комплекса также будет использоваться факел бессажевого горения, уже есть механическая готовность. Кроме того, здесь же будет работать инсинератор – установка по сжиганию жидких отходов, благодаря которой станет возможно не захоранивать их на полигоне, а утилизировать с определенной пользой.

– Один из важных моментов работы промышленного предприятия — сокращение твердых промышленных отходов. Чего удалось добиться в этом направлении?

– Ключевая задача, которую мы видим, – отходы, которые образуются в процессе изготовления нашей продукции. Сейчас они вывозятся и захораниваются на собственном полигоне промышленных отходов. Мы должны минимизировать захоронение, дать отходам новую жизнь. Возможно, они будут применяться в качестве сырья для производства новой продукции, мы работаем в этом направлении. Кроме того, у нас появляются утилизаторы этих отходов.

– На каком этапе реконструкция полигона захоронения отходов НКНХ?

– Прошла экватор. Готова проектная документация, пройдены все необходимые экспертизы, получено разрешение на строительство. Планируем завершить эти работы к сентябрю 2024 года.

– Реконструкция полигона — одно из девяти масштабных мероприятий, которые реализуются в рамках соглашения с Росприроднадзором. В чем цель и значимость соглашения?

– Основная цель — реализовать природоохранные объекты при строительстве инвестпроекта ЭП-600. Кстати, еще один проект, который сейчас реализуется в рамках соглашения, – факел закрытого типа на производстве гексена. На него также есть проектная документация, пройдены все экспертизы, в наличии необходимое оборудование для монтажа. К концу этого года он будет готов к эксплуатации.

На месте бывшего илонакопителя сейчас растет 190 тысяч деревьев

– Какие еще важные экопроекты реализованы на предприятии?

– В рамках данного соглашения мы не только строим новое, но и совершенствуем те технологии, которые уже есть. Например, рекультивация илонакопителя площадью 50 га возле села Борок. Мы высадили там сосны и березы, сейчас вместо иловых карт там растет около 190 тысяч саженцев.

– На вашем предприятии идет программа по демонтажу устаревших установок. Какие результаты она приносит для улучшения экоситуации в городе и на предприятии?

– НКНХ — немолодое предприятие, ему более 50 лет. За это время накопилось много зданий, сооружений и оборудования, которые отработали свой ресурс. Какие-то установки стали нерентабельны, другие перестали эксплуатироваться. Целевая инициатива по демонтажу этого оборудования, зданий и сооружений реализована за два года. Было демонтировано порядка двух тысяч единиц оборудования, более 100 зданий и сооружений. У этой инициативы также есть экологический эффект. Снижаются затраты на отопление, расход горячей воды, электроэнергию. На НКНХ освободилось порядка 21 га земли, часть мусора отправляется на вторичную переработку, часть утилизируется.

– Сложно ли соответствовать всем требованиям экологического законодательства?

– Главное, чему сейчас должны соответствовать современные компании, это комплексное экологическое разрешение. Все юридические лица обязаны получить его к 1 января 2025 года. Оно говорит о соответствии производства наилучшим доступным технологиям. Если компания не соответствует — необходимо привести ее к необходимым стандартам. Так вот, НКНХ вошел в 300 компаний со всей России, которые первыми получили два из четырех сертификатов досрочно. Заявки на два оставшихся сейчас на рассмотрении, не сомневаюсь, что и их мы получим в ближайшее время.

– Поделитесь планами по озеленению и восполнению биоресурсов.

– Мы обязательно продолжим делать лесопосадки, а еще каждый год выпускаем 200 тысяч мальков стерляди в Куйбышевское водохранилище. Всегда рады участию горожан, заранее рассказываем обо всех наших доступных для волонтеров экологических мероприятиях в социальных сетях.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»