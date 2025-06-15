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Происшествия 15 июня 2025 17:42

4-летний мальчик погиб, выпав из окна десятого этажа высотки в Осиново

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Трагический случай произошел сегодня около трех часов дня в ЖК «Радужный» в Осиново. По данным прокуратуры РТ, 4-летний ребенок выпал из окна десятого этажа одной из многоэтажек. Сообщение в полицию поступило в 14.52.

По информации надзорного ведомства, ребенок остался без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. От полученных травм он скончался на месте.

На место трагедии выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Начата проверка, ее контролирует городская прокуратура.

Надзорное ведомство призывает родителей не оставлять детей без присмотра.

#ребенок выпал из окна
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