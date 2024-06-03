4 июня пройдет вебинар «Инновации, интегрированные в бизнес»

Завтра, 4 июня, жители Татарстана могут присоединиться к вебинару на тему «Инновации, интегрированные в бизнес». Участники обсудят актуальные вопросы внедрения инновационных технологий и поделятся своим опытом.

Модератором встречи выступит начальник отдела развития инновационной деятельности Инвестиционно-венчурного фонда РТ Радик Гимаев.

Спикеры расскажут о 3D-принтерах EPIT, как инструментах технологической независимости предприятия, о том, как оптимизировать оборотный капитал fashion-ритейла с помощью Starfish, об автоматизации визуального контроля в промышленности и о том, что такое стабилизированные цветы и какими преимуществами они обладают.

Начало вебинара запланировано на 14 часов. Трансляция будет доступна по ссылке.

Вебинар состоится в преддверии Международного форума «Kazan Digital Week – 2024», который пройдет в Казани 9–11 сентября 2024 года. Форум объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума включают интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризму.