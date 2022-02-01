4 февраля в Казани откроются Дни немецкого кино

В Казани 4 февраля стартуют Дни немецкого кино. В период по 6 февраля жители и гости города смогут увидеть три фильма — номинанта различных фестивалей, сообщает мэрия столицы РТ.

Открытие мероприятия запланировано на 18.00. Также в этот день ожидается показ драмы «Хердур». На следующий день в 18.30 можно увидеть фильм «24 недели», номинант кинопремии Gilde как лучшая конкурсная работа на Берлинале.

В это же время 6 февраля казанцам представят картину «Мой конец. Твое начало». Фильм также получил несколько наград от кинокритиков и был отмечен в номинациях на Filmfest München 2019 и London Film Festival 2019.

«В программе Дней немецкого кино также запланированы дискуссии, викторины, игры-разминки и угощения для зрителей. Участникам кинопоказов представится возможность пообщаться с носителями немецкого языка», — отмечается в сообщении.

Показы фильмов будут проходить в кинотеатре «Мир» при поддержке института им. Гете. Мероприятие организовано Германо-Российским институтом новых технологий КНИТУ-КАИ и «Татаркино».