4 августа в Казани определят лучшего сметчика Татарстана

В Казани 3-4 августа пройдет X юбилейный конкурс профмастерства в сфере строительства «Лучший сметчик: Суперфинал».

В этом году в конкурсе принимают участие 64 человека. В суперфинал вышли представители Татарстана, Башкортостана, Хакасии, Красноярского, Краснодарского, Ставропольского, Пермского краев, Амурской, Архангельской, Белгородской, Иркутской, Московской, Нижегородской, Крымской, Псковской, Свердловской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Москва и Санкт-Петербурга.

В этом году организаторы ввели новшество в проведении конкурса. Знания будут оцениваться в новом формате – на интеллектуальной игре телевизионного шоу «Момент Х».

Как сообщают организаторы конкурса, соревнования пройдут на двух площадках. 3 августа в КГАСУ состоится открытие мероприятия и пройдет профессиональная оценка знаний. 4 августа в IT-парке имени Башира Рамеева пройдет телешоу. Здесь же состоится награждение победителей.

Призеры татарстанского конкурса будут представлять команду республики в суперфинале на Международном строительном чемпионате в Санкт-Петербурге.

Мероприятие приурочено к профессиональному празднику – Дню строителя.

Цель проведения конкурса – повышение эффективности деятельности специалистов в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве в субъектах Российской Федерации.

Конкурс проводится в Татарстане ежегодно с 2014 года. География участников растет с каждым годом. В нем уже приняли участие 370 специалистов.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на его официальном сайте.

