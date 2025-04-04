4 апреля 1945 года советская армия завершила освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков, освободив страну после жестоких боев, сообщает Телеграм-канал «80 лет Великой Победе».

Советские войска начали наступление к границам Венгрии осенью 1944 года, продвигаясь на 130-275 километров и освобождая одну треть территории Венгрии, а также северную часть Трансильвании. В ответ на давление советских сил 22 декабря 1944 года было сформировано Временное правительство Венгрии, которое решило выйти из войны на стороне Германии и объявить ей войну.

Сражение за столицу Венгрии, Будапешт, было особенно жестоким и длилось 108 дней. 13 февраля 1945 года город был освобожден, после чего советские войска начали Венскую наступательную операцию, направленную на завершение разгрома немецких сил на западе Венгрии и захват Вены. 4 апреля 1945 года Венгрия была полностью освобождена.

В боях за освобождение Венгрии погибли около 140 тысяч советских солдат. На территории страны размещено более тысячи советских воинских захоронений.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.