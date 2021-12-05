39% жителей Татарстана считают лучшим отдыхом просмотр сериалов

Идеальным отдыхом от работы 58% жителей Татарстана считают путешествия в другие города и страны, 39% назвали лучшим отдыхом просмотр фильмов и сериалов, Такие данные привела служба исследований hh.ru.

Согласно опросу, на первом месте оказались путешествия в другие города и страны — такой отдых считают идеальным 58% жителей Татарстана. Чуть меньше, а именно 57%, считают, что лучший отдых от работы — это выезды на природу. 39% назвали просмотр фильмов и сериалов (ИТ-специалисты и административный персонал отвечали так чаще других), 38% — любимое хобби.

31% жителей региона считают лучшим отдыхом вечеринки с друзьями. По 23% уверены, что по-настоящему отдохнуть от работы помогают спорт или чтение — стоит отметить, что такие варианты ответов чаще всего встречаются среди молодых респондентов (18-24 лет).