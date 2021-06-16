39% татарстанцев используют мобильный банк ежедневно

Жители Татарстана активно используют банковские онлайн-сервисы. По данным исследования Банка ЗЕНИТ, 89% респондентов обращаются к мобильному банку регулярно: 39% — ежедневно, 34% — несколько раз в неделю, 25% — несколько раз в месяц. Только 2% участников исследования прибегают к цифровым сервисам пару раз в год.

По результатам опроса жители Татарстана продемонстрировали явно выраженную приверженность цифровым сервисам. Так, половина опрошенных (50%) хотели бы использовать только дистанционное банковское обслуживание, а 42% заявили, что готовы посещать офисы в редких случаях. И лишь 8% участников исследования предпочитают совершать операции в отделениях банка.

Дополнительно эксперты изучили возрастной диапазон активных пользователей Республики Татарстан*. На первом месте находятся респонденты возрастной группы 35–44 года (39 %), на втором месте — 25–34 (27%), на третьем — 45–54 (23%). При этом большинство опрошенных относится к зарплатной категории клиентов, их доля составила 71 %.

По данным Банка ЗЕНИТ, топ-5 операций, которые клиенты совершают с помощью мобильного приложения или интернет-банка, выглядит так:

1) перевод средств в другой банк;

2) перевод средств клиентам банка;

3) проверка баланса по счету или карте;

4) оплата мобильной связи, ЖКХ и других услуг;

5) просмотр расчетного листа по заработной плате.

В топ-5 операций, которые респонденты хотят совершать онлайн, вошли:

1) оформление карты, кредита и страховых продуктов;

2) открытие и закрытие счетов и вкладов;

3) заказ выписок, справок и других документов;

4) внесение наличных на карту, вклад или в счет погашения кредита;

5) управление услугой СМС-информирования.

Ограничения в период пандемии и локдауна ускорили переход в онлайн и простимулировали рекордный спрос на цифровые сервисы.

По мнению директора по маркетингу Банка ЗЕНИТ Алексея Кудрявцева, высокий потенциал перехода клиентов в цифровые каналы был ожидаем. Однако сюрпризом стало то, что готовность к отказу от посещения отделений не связана ни с географией, ни с возрастом клиентов. Даже в небольших городах респонденты активно голосовали за перевод как можно большего объема услуг в онлайн. Клиентов, которые не готовы отказываться от традиционных каналов, скорее можно отнести к определенному психотипу.

В приложении «ЗЕНИТ Онлайн» доступен весь основной банковский функционал: оплата услуг сотовых операторов, ЖКХ, штрафов, налогов (в том числе по QR-кодам), открытие вкладов с повышенными процентными ставками и накопительных счетов. Кроме того, клиенты могут подать заявки на потребительский кредит, ипотеку, кредитную карту, погасить кредиты, в том числе оформленные в других банках, установить лимиты на операции по картам на любой срок и запретить покупки в интернете и за границей.

* Опрос проведен Банком ЗЕНИТ среди 2205 жителей Республики Татарстан в возрасте от 18 до 55 лет.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody’s), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».