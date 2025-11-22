news_header_top
Общество 22 ноября 2025 08:53

38 проектов туристической инфраструктуры в Татарстане получат господдержку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Определены победители второго конкурсного отбора на получение государственной поддержки по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщает Государственный комитет РТ по туризму.

В 2025 году финансовую помощь получат 38 проектов из 19 муниципальных районов республики. Средства будут направлены на создание и модернизацию туристической инфраструктуры, включая зоны отдыха, объекты автотуризма и семейного досуга.

Особое внимание в этом году уделено развитию инфраструктуры вдоль автомобильных маршрутов, в соответствии с поручением Президента России. На условиях софинансирования предпринимателей в республике продолжится обустройство территорий средств размещения, объектов туристского посещения и многофункциональных зон дорожного сервиса.

Поддержка будет направлена на установку детских и спортивных площадок, создание зон для отдыха и активного времяпрепровождения, приобретение модульных конструкций для проведения мероприятий, организации питания и спа-процедур. В ряде объектов будут смонтированы санитарные модули, а в отдельных туристских комплексах появятся новые банные зоны.

Кроме того, в Мамадышском районе республики запланировано строительство веревочного парка, который расширит возможности для активного отдыха на природе.

Реализация проектов позволит повысить качество туристических услуг и разнообразить предложения для гостей Татарстана, поддержав развитие внутреннего туризма и укрепив инфраструктуру популярных маршрутов.

