37 спортсменов из Татарстана участвуют в «Туриаде» в Саратовской области

37 спортсменов из Республики Татарстан принимают участие в XIII спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада», который стартовал 19 мая на горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области, сообщили организаторы. Мероприятие традиционно проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Согласно сообщению, в этом году в «Туриаде» участвуют делегации из всех регионов ПФО, а также команды из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Гостями фестиваля стали спортсмены из Беларуси, Кыргызстана и Туркменистана. Участники пройдут пешеходные и велосипедные маршруты, а также водные участки. Победитель конкурса «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута по ПФО» получит грант в размере 450 тыс. рублей.

На торжественной церемонии открытия выступили творческие коллективы Саратовской области, а также студенты вузов и ссузов.

«В этом году новой страницей истории "Туриады" стал всероссийский формат соревнований. Рад приветствовать здесь команды из регионов Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Особые слова благодарности спортсменам из наших дружественных стран – Белоруссии, Кыргызстана и Туркменистана. Действительно, формат "Туриады" объединяет, придает импульс для профессионального, спортивного и культурного развития, и вы сами убедитесь в уникальности сложившейся здесь атмосферы дружбы и творческого общения. Желаю всем участникам соревнований и конкурсов показать свои лучшие результаты, проявить командный дух и стремление к победе!» – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

От имени губернатора Саратовской области Романа Бусаргина участников поприветствовал заместитель председателя правительства региона Владимир Попов.

Вне общего зачета пройдут матчевые встречи всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Туриада» среди юниоров. Также запланированы межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон. Участники будут проживать в палаточном городке.

22 мая, в день закрытия, команды сразятся в спортивно-туристской эстафете на пешеходной дистанции за «Кубок регионов», а зарубежные гости примут участие в смешанной эстафете на «Кубок Дружбы».

В составе сборной республики выступают команды по велотуризму и водному туризму из Зеленодольска. На пешеходных дистанциях республику представляют спортсмены из Ново-Савиновского и Московского районов Казани. Кроме того, в команду вошли четыре участника из Набережных Челнов.