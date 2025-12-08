37 единиц спецтехники вышли на обработку дорог в Казани ночью

В Казани ночью дорожные службы провели обработку городских улиц. По данным пресс-службы мэрии города, было задействовано 37 единиц спецтехники.

Всего использовано 536 тонн противогололедных материалов, из которых 96 тонн составил реагент, а 440 тонн – пескосоляная смесь.

Согласно данным Гидрометцентра РТ, температура в ночь на утро опускалась до -7…-9°С, из-за чего дорожные предприятия перешли на постоянный мониторинг состояния улиц.

Горожан призывают учитывать погодные условия, быть внимательнее за рулем и заранее подготовить автомобили к зимнему сезону.

Ранее сообщалось, что на улицах Казани разместят 1,6 тыс. ящиков с противогололедной смесью, чтобы повысить безопасность пешеходов в зимний период. Смесь будут использовать для обработки тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, территорий возле административных и социальных объектов, а также городских парковок.