«Татарстан – площадка возможностей»: Иннополис принял форум блогеров проекта «ТопБЛОГ»

На Всероссийский форум блогеров «Развитие бренда города через социальные сети» в IT-столицу России прибыло 350 участников из 47 регионов страны – среди них 150 полуфиналистов проекта «ТопБЛОГ». Чем им запомнился форум – в материале «Татар-информа».

Помимо мастер-классов и образовательных лекций, для участников форума развернулась дискуссия на тему «Бренд современного города» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рустам Минниханов один из медийных лидеров российских регионов»

Всероссийский форум блогеров «Развитие бренда города через социальные сети» объединил создателей контента со всех уголков страны. В рамках форума для участников была организована насыщенная образовательная программа, где ведущие эксперты не только рассказали о том, как презентовать личный бренд, но и раскрыли секрет популярности социальных сетей Рустама Минниханова.

Помимо мастер-классов и образовательных лекций, для участников форума развернулась дискуссия на тему «Бренд современного города». В обсуждении приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, ведущая шоу «Студия Союз» Елена Гущина. Модератором диалога стал телеведущий на «Первом канале» Максим Шарафутдинов.

Бренд современного города — это целый комплекс факторов, направленных на формирование определенного городского имиджа, а также набор ассоциаций, которые возникают у каждого при упоминании того или иного города. Как отметили спикеры, за каждым брендом города стоит не только яркая команда, но и сильный руководитель. А успех того или иного проекта во многом зависит от репутации компании, что напрямую связано с личным бренд руководителя организации.

«Рустам Минниханов является одним из самых медийных лидеров. Поверьте, связано это не его личным стремлением быть медийным, это напрямую связано с его авторитетом. Огромной аудитории он интересен благодаря тому, что принимает участие в принятии решений, которые глобально затрагивают жителей нашей страны», - рассказала Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Лилия Галимова: «Рустам Минниханов является одним из самых медийных лидеров» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как заметила Глава пресс-службы Президента РТ, высокий интерес пользователей к личности Рустама Минниханова особенно заметно наблюдается в социальных сетях. Сегодня общение с населением при помощи различных мессенджеров является традиционной частью повседневной жизни руководителя.

«Во всех ресурсах открыты комментарии, чтобы была обратная связь. Если возникла какая-либо срочная проблема, то Рустам Минниханов оперативно реагирует на те или иные просьбы, жалобы или предложения. Это не дань моде, это инструмент, которым он действительно пользуется», - подчеркнула Лилия Галимова.

«Проект является показателем заинтересованности государства в широком освещении событий»

Официальную часть мероприятия открыл Начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Дмитрий Соловьев.

«Очень радостно видеть здесь таких активных ребят, которые в ближайшее время будут формировать информационное поле нашей страны. Я также хочу поблагодарить организаторов, если Татарстан что-то делает, то республика это делает по максимуму и, сегодня вы это почувствуете», - отметил в приветственной речи спикер.

Дмитрий Соловьев также зачитал приветственное письмо от полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Как заметил спикер, включение проекта «ТопБЛОГ» в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» является показателем заинтересованности государства в широком освещении значительных изменений, происходящих во многих регионах России. А рассказать об этом просто, доступно и интересно помогут блогеры – те, кто сегодня формирует современное информационное поле.

Роман Шайхутдинов зачитал приветствие президента республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Социальные сети как инструмент оперативного реагирования на проблемы населения»

Затем телеграмму от имени Рустама Минниханова зачитал заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов. В послании Президент республики отметил, что место проведения форума символично, ведь мероприятие проходит в самом молодом высокотехнологичном городе страны, в центре притяжения научных проектов IT-специалистов, которые воплощают в будущее то, что ещё пару лет казалось невозможным.

«Отрадно, что вы принимаете активное участие в формировании узнаваемости и популярности городов России тем самым помогая решать серьёзные экономические вопросы», - зачитал Роман Шайхутдинов.

В письме Рустам Минниханов также заметил, что в сегодняшних реалиях крайне важно доносить до аудитории достоверную информацию, а наиболее удобным инструментом для этого являются социальные сети. Именно они дают возможность оперативно реагировать на проблемы и решать задачи населения в режиме реального времени.

«Желаю всем участникам форума плодотворной работы и приятного пребывания на гостеприимной земле Татарстана», - резюмировал Роман Шайхутдинов.

Мастер-классы от ведущих экспертов медиаиндустрии

Цель проекта «ТопБЛОГ» – дать участникам необходимые знания для создания качественного и яркого контента в социальных сетях. Так, в рамках масшабного форума для участников было организовано более 15 образовательных мастер-классов от экспертов и авторов платформ ВКонтакте, YAPPY и видеохостинга RUTUBE.

«Экспертный блог – довольно специфическая область, отличающаяся от других представителей контента. Наша задача – дать все возможные инструменты, практически применимые знания, которые человек сможет использовать для достижения эффективного позиционирования в социальных сетях, а в частности в новой и перспективной сети YAPPY», - рассказала спикер, блогер-эксперт YAPPY Полина Гром.

Цель проекта «ТопБЛОГ» – дать участникам необходимые знания для создания качественного и яркого контента в социальных сетях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ходе дискуссий ведущие специалисты новых медиа рассказали участникам об основных инструментах продвижения, об острых и горячих темах, набирающих больше всего просмотров, а также поделились успешными кейсами, как грамотно презентовать личный бренд на платформах.

«Наш проект является коммуникационным узлом между экспертами и нашими участниками, у которых совершенно разноплановые блоги. Мы выстраиваем сетку мероприятий для того, чтобы актуализировать все навыки и знания, потому что социальные медиа – эта та среда, в которой все меняется каждый день», - руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Бескромный.

Завершился форум праздничным фуршетом, где участники смогли не только поделиться впечатлениями, но и рассказать о самых запоминающихся моментах форума.