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Ру Тат
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31 мая 2021  16:58

3,5 тыс. человек приняли участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Казани

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3,5 тысячи спортсменов приняли участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», который прошел накануне в столице Татарстана. Бегуны соревновались на пяти дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км, полумарафоне (21,1 км) и детском забеге TIMERKIDS. Полумарафон из них пробежали более 800 человек.

Победителем полумарафона стал Кирилл Тришканов, он финишировал с результатом 1 час 8 мин. 11 сек. Второе место занял Ренат Кашапов (01:08:56), бронза у Алексея Актямова (01:12:39).

Среди женщин первенствовала Раисия Иванова (01:20:18), «серебро» у Оксаны Хафизовой (01:31:11), «бронзу» завоевала Анжелика Королева (01:17:37).

На дистанции 10 км первым финишировал Кирилл Дятлов (32 мин. 11 сек.), а среди женщин победила Марина Смирнова (35:23), сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

«ЗаБег.РФ» — это всероссийский полумарафон с синхронным стартом, который прошел в 84 городах России.

#забег #полумарафон #марафон
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