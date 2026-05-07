35 татарстанских спортсменов примут участие в «Туриаде» ПФО

С 19 по 22 мая 2026 года на горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области пройдет спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада». Республику Татарстан на соревнованиях представят 35 спортсменов, прошедших отбор, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Всего в мероприятии примут участие около 700 человек из регионов Приволжского федерального округа, других федеральных округов, а также представители шести дружественных стран – Белоруссии, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники из Татарстана выступят в основных дисциплинах программы: пешеходных, велосипедных и водных дистанциях спортивного туризма. В рамках лагеря также пройдут матчевые встречи всероссийских соревнований среди юниоров и юниорок на пешеходных дистанциях, которые будут проведены вне общего зачета.

Одним из ключевых событий станет конкурс «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута по ПФО». Победитель получит грант в размере 450 тыс. рублей на реализацию проекта. Кроме того, в программе запланированы конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон по тематике туризма.

Размещение участников традиционно организуют в палаточном городке. Судейство обеспечат эксперты всероссийского уровня. При подведении итогов общего зачета будут учтены результаты зимнего Кубка ПФО по спортивному туризму, который прошел в Удмуртской Республике.

Ключевые мероприятия заключительного дня, 22 мая, пройдут с участием полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этот день команды регионов разыграют «Кубок регионов» в эстафете на пешеходной дистанции, а зарубежные участники поборются за «Кубок Дружбы» в смешанной эстафете.

Также запланировано рабочее совещание с руководителями региональных органов исполнительной власти, курирующих сферу физической культуры и спорта. Темой обсуждения станет развитие массового детско-юношеского спорта и реализация окружных спортивных проектов.