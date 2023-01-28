35 татарстанцев госпитализировали с ковидом за прошедшие сутки

За сутки в Татарстане выявлено 73 случая заболевания коронавирусом, 35 человек госпитализировали. Еще семеро заболевших в прошедшие 24 часа вылечились, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В целом по России за сутки выявили 7 тыс. 219 случаев заболевания ковидом, 989 человек госпитализировали. Выздоровели 4 тыс. 384 человека.

Напомним, по данным Роспотребнадзора по РТ, в этом году во всех пробах, которые брали у больных коронавирусом, преобладал «Омикрон». При этом в 97% случаев заболевание татарстанцы перенесли бессимптомно.