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Ру Тат
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Здоровье
28 января 2023  11:57

35 татарстанцев госпитализировали с ковидом за прошедшие сутки

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За сутки в Татарстане выявлено 73 случая заболевания коронавирусом, 35 человек госпитализировали. Еще семеро заболевших в прошедшие 24 часа вылечились, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В целом по России за сутки выявили 7 тыс. 219 случаев заболевания ковидом, 989 человек госпитализировали. Выздоровели 4 тыс. 384 человека.

Напомним, по данным Роспотребнадзора по РТ, в этом году во всех пробах, которые брали у больных коронавирусом, преобладал «Омикрон». При этом в 97% случаев заболевание татарстанцы перенесли бессимптомно.

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