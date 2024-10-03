35 студотрядовцев привлекли к работе на мероприятиях саммита БРИКС в Казани

Представители Российских студенческих отрядов обеспечивают сервисное обслуживание мероприятий саммита БРИКС в Казани. Удостоились чести представлять республику 35 ребят, показавших высокие результаты на трудовых проектах летом 2024 года, сообщает пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан.

Студенты привлечены к работе с 12 сентября. По мнению директора республиканского центра студотрядов, члена набсовета Василия Ислаева, это хорошая возможность для студентов принять участие в масштабном событии. К тому же многие из них в настоящее время учатся в дистанционном формате.

«Успех мероприятия зависит от многих факторов, одним из которых является качественное сервисное обслуживание участников и гостей. Студотряды Татарстана уже успели зарекомендовать себя не только в республике, но и на уровне страны. В этом году ребята привезли звание лучшего отряда со всероссийского проекта», — отметил он.

Так, студенты работают официантами на кофе-брейках. Кроме того, их привлекают к обслуживанию других мероприятий, в частности 70-летия со дня основания Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Студент Казанского инновационного университета Даян Латыпов признался, что считает участие в организации саммита БРИКС не только большой честью, но и огромной ответственностью. Совместная работа с другими учащимися, уверен он, позволит провести международное событие на высшем уровне.

«Я с гордостью представляю Республику Татарстан перед гостями из других стран и хочу сделать все возможное, чтобы они увезли с собой яркие впечатления от нашего гостеприимства», — заявил студент.

В пресс-службе напомнили, что участники сервисного направления студотрядов уже не раз принимали участие в организации различных событий в РТ. Первым опытом для них стала летняя Универсиада, которую в 2013 году приняла Казань. Тогда на обеспечении объектов соревнований продуктами питания и бутилированной водой работал самый большой в стране сервисный отряд.