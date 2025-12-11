3,5 млрд рублей льготного финансирования получили МСП Татарстана с начала года

С начала 2025 года малые и средние предприятия (МСП) Татарстана привлекли льготное финансирование по республиканским программам господдержки на сумму порядка 3,5 млрд рублей в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министерство экономики Республики Татарстан совместно с подведомственными организациями поддержки МСП – Фондом поддержки предпринимательства РТ (ФПП РТ), Гарантийным фондом и Региональной лизинговой компанией (РЛК) – осуществляет комплексную поддержку малого и среднего бизнеса через инструменты льготного микрозаемного финансирования, лизинга, поручительства, а также нефинансовых услуг Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта.

Так, Гарантийный фонд республики по состоянию на начало декабря предоставил 318 поручительств на общую сумму свыше 2 млрд рублей, что помогло бизнесу Татарстана привлечь более 7 млрд рублей заемного финансирования. ФПП РТ предоставил предприятиям 312 микрозаймов на общую сумму более 1 млрд рублей.

Еще одна форма финансовой поддержки, доступная бизнесу «реального» сектора экономики, – льготный лизинг отечественного оборудования и лизинг производственной недвижимости для запуска производства в промышленных парках.

В рамках госпрограмм РЛК РТ предоставила республиканскому бизнесу заемных средств на сумму порядка 150 млн рублей на приобретение станков и оборудования для машиностроения, а также для предприятий пищевой и легкой промышленности.

Также малому и среднему бизнесу Татарстана доступен комплекс нефинансовых услуг, который охватывает весь цикл развития бизнеса – от старта проекта до вывода предприятия на зарубежные рынки.

Это возможность участия в региональных и международных выставках и ярмарках, сертификация и продвижение продукции, повышение квалификации работников, помощь в выходе на маркетплейсы, а также образовательная и консультационная поддержка, в том числе по адаптации к налоговым изменениям.

Узнать о мерах поддержки бизнеса можно по телефону «горячей линии» Единого контактного центра 8 (843) 524-90-90.