35 млн рублей направили предприятия СИБУРа в РТ на сохранение зарплат мобилизованных

СИБУР направил 35 млн рублей на сохранение заработных плат мобилизованных сотрудников «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». Эта сумма заработных плат, начисленных на личные карточки и карточки семей за два месяца, которые прошли с начала частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на собственный источник, знакомый с отчетностью компании.

При этом представитель СИБУРа в Татарстане не стал комментировать данную информацию. В центрах поддержки семей мобилизованных, организованных при предприятиях компании, подтвердили, что компания сохраняет за мобилизованными сотрудниками рабочие места и их среднюю заработную плату. По доверенности она может выплачиваться напрямую семьям мобилизованных.

Сообщается также, что центрами поддержки семей оказывается бытовая, консультационная, психологическая помощь семьям сотрудников.