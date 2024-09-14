«Все начиналось с Вивальди»: оркестр La Primavera открыл сезон «Временами года»

В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани состоялось открытие нового, 36-го сезона оркестра La Primavera.

2024 год стал для оркестра особенным – в этом году он празднует свое 35-летие.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Юбилейный для оркестра сезон открылся концертом «Гений рыжего священника» – произведениями итальянского композитора Антонио Вивальди.

«Это добрая традиция – годы, связанные с круглыми датами оркестра, открывать „Временами года“, потому что это первое сочинение, которое мы играли. И название первого концерта – La Primavera – дало имя нашему оркестру. Сегодня мы пошли дальше: всю программу посвящаем рыжему гениальному священнику», – отметил дирижер — художественный руководитель казанского оркестра Рустем Абязов в беседе с журналистами.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В первом отделении прозвучали «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». Сочинения исполнялись по всем правилам барочной музыки – без дирижера, Рустем Абязов солировал на скрипке. Перед каждым из них маэстро читал сонет, которым автор озаглавил то или иное время года.

Во втором отделении оркестр порадовал зрителей концертами, где солировали до четырех скрипок.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В новом сезоне оркестр продолжит все известные проекты. Но будут и приятные изменения, к примеру, «Абязов-фест» расширят с традиционных трех концертов до шести.

Рустем Абязов поделился еще одним грандиозным планом – La Primavera совместно с театром «Сдвиг» поставит «Метель» к 225-летию Александра Пушкина.

«Спектакль будет завершать фестиваль – там должны прозвучать целиком все иллюстрации Свиридова, которые он написал. Это будет интереснейшая коллаборация», – отметил Абязов.

Концерт, посвященный юбилею оркестра, состоится 29 ноября.