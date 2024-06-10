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35% казанцев считают себя средним классом
6 из 10 казанцев считают, что в России есть средний класс, а 35% к нему себя причисляют. Таковы результаты опроса сервиса SuperJop.
При этом средний класс, по мнению горожан, характеризуется уровнем дохода (так считают 74% опрошенных), квартирой в собственности (35%), наличием высшего образования и профессией (по 25%). Еще один критерий – возможность путешествовать заграницу.
Причем женщины чаще верят в существование среднего класса в России и чаще себя к нему причисляют. Они также чаще называли «характерной чертой» среднего класса наличие квартиры и должность.
Что касается уровня доходов, то, по мнению женщин, к среднему классу относятся те, чей доход на 1 человека составляет в среднем 130 тыс. рублей в месяц. По мнению мужчин, для приравнивания себя к среднему классу нужно получать 170 тыс. рублей на человека.
Отметим, что люди в возрасте от 35 до 44 лет говорят о существовании среднего класса и причисляют себя к нему чаще, чем молодежь.
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