35% казанцев считают себя средним классом

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6 из 10 казанцев считают, что в России есть средний класс, а 35% к нему себя причисляют. Таковы результаты опроса сервиса SuperJop.

При этом средний класс, по мнению горожан, характеризуется уровнем дохода (так считают 74% опрошенных), квартирой в собственности (35%), наличием высшего образования и профессией (по 25%). Еще один критерий – возможность путешествовать заграницу.

Причем женщины чаще верят в существование среднего класса в России и чаще себя к нему причисляют. Они также чаще называли «характерной чертой» среднего класса наличие квартиры и должность.

Что касается уровня доходов, то, по мнению женщин, к среднему классу относятся те, чей доход на 1 человека составляет в среднем 130 тыс. рублей в месяц. По мнению мужчин, для приравнивания себя к среднему классу нужно получать 170 тыс. рублей на человека.

Отметим, что люди в возрасте от 35 до 44 лет говорят о существовании среднего класса и причисляют себя к нему чаще, чем молодежь.