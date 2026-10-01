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Происшествия 1 октября 2026 08:38

330 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

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В ночь на 1 октября над регионами России перехвачено и уничтожено 330 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 30 сентября до 8:00 мск 1 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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