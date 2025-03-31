33% россиян не сталкиваются с предвзятостью при трудоустройстве

Несмотря на снижение случаев предвзятого отношения при трудоустройстве, два из трех соискателей в России по-прежнему сталкиваются с различными формами дискриминации. Чаще всего барьерами при поиске работы становятся возраст, наличие детей, пол, место жительства и национальность. Об этом сообщает РБК.

Согласно исследованию, результаты которого имеются в распоряжении РБК, 33% россиян не сталкивались с дискриминацией при найме – это почти вдвое больше, чем 19 лет назад (18% в 2006 году). Однако оставшиеся 67% респондентов отмечают, что работодатели нередко проявляют предвзятость.

Наиболее распространенным фактором остается возрастная дискриминация: половина опрошенных уверены, что возраст влияет на их шансы получить работу. 27% считают, что наличие детей также является препятствием, 25% указывают на гендерную предвзятость, 18% – на дискриминацию по месту жительства, 13% – по семейному положению, а 4% заявили о влиянии религиозной принадлежности.

За последние 19 лет реже стали фиксироваться случаи предвзятости по возрасту (с 63% до 50%), месту жительства (с 29% до 18%), национальности (с 19% до 18%) и религии (с 6% до 4%). Однако дискриминация по наличию детей возросла (с 23% до 27%).

Женщины чаще сталкиваются с предвзятым отношением по гендерному признаку (30%) и наличию детей (36%), тогда как мужчины чаще указывают на дискриминацию по семейному положению (15%) и возрасту (53%). Среди россиян старше 45 лет 67% заявляют, что сталкиваются с возрастными ограничениями при трудоустройстве. Молодые соискатели, в свою очередь, чаще жалуются на барьеры, связанные с недостатком опыта, наличием маленьких детей и предвзятым отношением к приезжим в крупных городах.