32,6 млн. шт. сеянцев и саженцев вырастили в Татарстане в рамках нацпроекта

В Республике Татарстан подведены итоги инвентаризации посадочного материала в базисных лесных питомниках. Всего в этом году специалисты лесной отрасли вырастили 32,6 млн. шт. сеянцев и саженцев в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.

По данным ведомства, из общего количества посадочного материала 27,5 млн. штук приходится на хвойные породы, 5,1 млн. шт. – на лиственные.

«Результаты инвентаризации этого года демонстрируют системную работу наших лесоводов по воспроизводству лесов. План по подготовке посадочного материала был перевыполнен на 5%. Каждый выращенный саженец – это вклад в "зеленое" будущее Татарстана», – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По словам министра, посадочный материал будет использован для проведения лесовосстановления, организации природоохранных акций и закладки защитных лесных насаждений на территории республики в следующем году.

Напомним, что федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» направлен на сохранение и преумножение лесов страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса.