32 воспитанника детдомов Татарстана принимают участие в фестивале «Вернуть детство» в Уфе

Тридцать два воспитанника Нижнекамского, Лениногорского, Чистопольского, Лаишевского, Приволжского, Альметьевского, Нурлатского и Елабужского детских домов Татарстана принимают участие в фестивале «Вернуть детство». Окружной форум, направленный на поддержку и социальную адаптацию воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стартовал накануне в Уфе.

Как сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО, в этом году программа фестиваля включает как традиционные конкурсы — «Мастерок», «Звезды детства», «Ума палата», спортивные соревнования, так и новые. Среди них — «Кулинарный поединок», профориентационные занятия, мастер-классы с участием известных общественных деятелей, спортсменов и блогеров. Все мероприятия фестиваля транслируются в онлайн-режиме на официальном сайте проекта — фестивальдетства.рф.

Кроме официальной программы для детей — участников фестиваля подготовлены экскурсионные и развлекательные программы.

Конкурсантов фестиваля и их наставников от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев. Он отметил, что фестиваль «Вернуть детство» — не только площадка для состязаний и конкурсов, но и место, где встречаются единомышленники, живущие знаниями, спортом и творчеством.

«Ребята! Ваше будущее — в ваших руках. Будьте настойчивы, используйте все возможности <…>, чтобы обязательно достичь всего, о чем мечтаете! Желаю вам ярких побед и эмоций, твердости духа и незабываемых впечатлений от фестиваля! Верьте в себя и побеждайте!» — сказал Машковцев, обращаясь к участникам.

Фестиваль завершится большим концертом, который пройдет 17 сентября в ГКЗ «Башкортостан». Победителей конкурсов и соревнований ждут ценные призы.

Проект «Вернуть детство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.



Основные задачи проекта — охватить максимальное количество воспитанников детских домов участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.