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315 детей бойцов СВО посмотрели мультфильм в кинотеатре Набережных Челнов
Администрация Центрального района Набережных Челнов вместе с руководством города и предпринимателями продолжает акцию по поддержке семей участников СВО. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.
Сегодня был организован поход в кино для семей военнослужащих — в кинотеатр пригласили 315 ребят. Дети и жёны военных, участвующих в специальной военной операции, посмотрели добрый анимационный мультфильм с мистическими нотками «Кентервильское приведение». Зрители получили заряд позитива и хорошего настроения.
Перед показом всех по доброй традиции угостили сладостями и соком.
«Поддержать семьи защитников Отечества, которые сегодня выполняют задачи в рамках специальной военной операции, наш долг, — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов. — Тем, кто сегодня проявляет мужество и патриотизм, для кого защита Родины — это дело чести, окажем все меры поддержки. Особое внимание — семьям наших воинов».
Поддержку мероприятию оказал местный предприниматель Рустем Гараев, а также сеть кинотеатров.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: администрация Центрального района Набережных Челнов.
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