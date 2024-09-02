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31 бесплатный автобус отвезет казанцев на избирательные участки 8 сентября
В единый день выборов, 8 сентября, для проживающих в жилых массивах и других отдаленных уголках столицы Татарстана будет курсировать 31 бесплатный автобус для доставки на избирательные участки. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.
«Выборы в нашей стране всегда были праздничным событием, куда приходят семьями, где встречаются со знакомыми и друзьями», — подчеркнул он.
Ждут на избирательных участках в том числе и детей. Для них на 20 крупных площадках организуют различные активности, в том числе мастер-классы, подвижные интеллектуально-развлекательные игры и эстафеты. На 170 объектах будет традиционно организована выездная торговля популярными продуктами питания и бытовой химии.
«В этот день цены удивят, они будут до 20% ниже, чем в розничных торговых сетях и на продовольственных рынках города», — добавил Алеев.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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