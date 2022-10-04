300 тыс. рублей и путевка: в Казани завершился этап всероссийского конкурса для скрипачей

В Татарской филармонии имени Тукая подведены итоги номинации «Скрипка» IV Всероссийского музыкального конкурса. Перед Гала-концертом в торжественной церемонии были объявлены имена победителей.

Лауреатом первой степени стал 20-летний музыкант из Москвы Михаил Усов. Помимо денежной премии в размере 300 тыс. рублей, он получил путевку на первый тур без предварительного прослушивания на одно из самых престижных музыкальных соревнований – XVII Международный конкурс имени Чайковского.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лауреатами третьей степени стали молодые исполнители из Санкт-Петербурга и Воронежа – Елизавета Глазунова и Софья Девуцкая.

Второй премии были удостоены сразу трое музыкантов – София Яковенко (Москва), Александр Папушев (Уссурийск) и Александра Вайссбеккер (Казань).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Несмотря на то, что я прохожу обучение в Германии, тем не менее свое профессиональное образование я получила здесь, в Казани. Это мой родной дом, и я рада представлять свой родной город на столь престижном проекте. Огромная честь для меня уже быть в финале этого конкурса, а еще и быть удостоенной второй премии – огромное счастье», – поделилась Александра Вайссбеккер.

По словам пресс-службы филармонии, на прослушиваниях за будущую победительницу «болел» буквально весь коллектив Государственного оркестра народных инструментов РТ. Дело в том, что мама скрипачки – Ольга Вайссбеккер – занимает должность первой балалайки коллектива.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Профессиональное образование Александра Вайссбеккер получила в Средней специальной музыкальной школе при Казанской консерватории имени Жиганова. В настоящее время она является студенткой четвертого курса университета Моцартеум в Зальцбурге.

На третьем туре конкурсантам было предложено исполнить один из концертов для скрипки с оркестром. За их спинами на сцене расположился Государственный академический симфонический оркестр Татарстана, худруком и главным дирижером которого является Александр Сладковский. За дирижерским пультом стоял Айрат Кашаев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«До того соприкасалась с нашим оркестром лишь однажды. Тогда я училась во втором классе и исполнила партию скрипичного дуэта на русскую народную тему „Пойду ль я, выйду ль я“. С тех пор я грезила вновь выйти на сцену с этим потрясающим коллективом, и Всероссийский конкурс подарил мне эту возможность. Я испытала такое вдохновение и непередаваемые эмоции на сцене», – призналась скрипачка.

Напомним, что прослушивания в данной категории также проходили в стенах Татарской филармонии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конкурс проходил в три тура, где оценивались скрипачи в возрасте от 16 лет до 31 года. На первый этап были допущены только 24 музыканта.

Если для молодых исполнителей конкурс – это возможность проявить себя, то для состоявшихся музыкантов – оценить нынешний уровень исполнительства нового поколения музыкантов.

По мнению заслуженного артиста России, завкафедрой скрипки и альта РАМ имени Гнесиных Алексея Кошванца, конкурс этого года выдался непростым, ведь отголоски пандемии и самоизоляции до сих пор дают знать о себе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дело в том, что в тот период нам, педагогам, приходилось заниматься с учениками и принимать у них экзамены посредством Skype. Это было проблемой всего музыкального мира, потому что ничто не может заменить живого общения. Наше искусство передается только из рук в руки – так есть и было уже на протяжении столетий. И конечно, это сказалось на общем уровне исполнительства, который в сравнении с предыдущим Всероссийским конкурсом снизился. Но тем не менее все участники – молодцы. Я всегда говорю, что участие в любом конкурсе – уже победа. Практика показывает, что никакие занятия не дают столько в профессиональном росте, как прохождение конкурса. В этом смысле процесс куда важнее подведения итогов», – уверен он.

Алексей Кошванец поделился, что сегодня в музыкальном искусстве происходит интернализация за счет возможности обучаться у разных педагогов, имеющих за плечами различные исполнительские школы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Здорово, что, вобрав везде понемногу, человек формирует нечто свое, непохожее на остальное. Перекрестное опыление – эта прекрасная возможность современного мира. Сегодняшние же участники конкурса только формируют свой стиль, и заговорить об их исполнительских особенностях можно будет через несколько лет, когда за их плечами будет большой сценический опыт», – подчеркнул он.

Всероссийский музыкальный конкурс – продолжатель старейшего Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, который открыл миру огромное количество талантов. Его уникальность таится в самой форме проведения, охватывающей все регионы страны и включающей фактически все специальности исполнительского искусства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже через неделю проект откроет конкурс в номинации «Виолончель» в Уфе.

В Казани событие было реализовано благодаря министерствам культуры России и Татарстана. Организацию и проведение конкурса осуществляет ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».