«300 олимпийских бассейнов»: В Казани из двух районов вывезли более 67 тыс. тонн снега

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С территории Кировского и Московского районов Казани с 17 по 28 января вывезли 67,1 тыс. тонны снега. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации муниципалитетов Сергей Миронов.

«Это как 300 олимпийских бассейнов», – уточнил спикер.

По словам Миронова, с начала сезона с территории районов вывезено 151 тысяча тонн снега. К слову, в 2023 году за всю зиму вывезли 200 тысяч тонн.

Ежедневно на маршрутах работает более 200 рабочих и 230 единиц техники, из которых 131 единицу привлекли дополнительно. Силами подрядных организаций на сегодня почищено 400 улиц — это 249 дорог первой и 151 дорога второй и третьей категорий.