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Политика 4 февраля 2024 15:51

300-летие РАН и международные контакты: опубликован график Путина на неделю

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300-летие РАН и международные контакты: опубликован график Путина на неделю
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию, а также встретится с членами Правительства и Совбеза. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Страна на следующей неделе отметит 300-летие Российской академии наук. Президент, конечно, поздравит академиков и проведет заседание Совета по науке и образованию», – отмечается в видео, опубликованном в телеграм-канале корреспондента.

Кроме того, в недельном графике главы государства обозначены и международные контакты.

#Владимир Путин
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