30 тысяч зрителей и набирающий форму «Спартак»: что ждет «Рубин» в игре против Станковича

В эту субботу «Рубину» предстоит встретиться дома со «Спартаком» в матче шестого тура РПЛ. В каком состоянии казанская команда подходит к матчу и чего ждать от нестабильного «Спартака» - в материале «ТИ-Спорта».





фото: rubin-kazan.ru

«Я прекрасно понимаю, что эйфории быть не должно»

Первая 1/6 чемпионата России по футболу 2025-26 позади. К этому времени принято подводить первые итоги нового сезона, ведь пять матчей какая-никакая, но все-таки дистанция. «Спартак», безусловно, оказался одним из главных разочарований на старте чемпионата. От команды Деяна Станковича ждали лидерства в турнирной таблице, а от звездных новичков куда более удачного выступления. После пяти матчей «красно-белые» лишь 13-ы среди всех команд чемпионата.

На фоне «Спартака» успехи «Рубина» в новом сезоне видны более чем отчетливо. Команда Рашида Рахимова проиграла только единожды (ЦСКА, 1:5), сумела отнять очки у «Зенита» и довольно буднично расправилась с «Ахматом», «Сочи» и «Ростовом». В глазах ряда экспертов и именитых экс-футболистов «Рубин» котируется как крепкий середняк, однако некоторые настолько пропитаны оптимизмом в отношении игры казанцев, что пророчат им даже место в тройке по итогам сезона.

Рашид Рахимов эйфории по поводу результатов «Рубина» в начале сезона не разделяет. На пресс-конференциях главный тренер подчеркивает, что его футболисты играют на пределе, выжимают максимум, поэтому спад может произойти в любой момент. Несмотря на положение в турнирной таблице, «Спартак» к матчу подходит в статусе фаворита.

«Я прекрасно понимаю, что эйфории не должно быть, мы не имеем большой ротации, креативности, то, что мы занимаем высокое место никого не должно вводить в заблуждение. Мы прекрасно понимаем наши возможности. Команда выкладывается и умирает на поле, но мы это делаем в течение двух последних лет и рано или поздно это может закончиться. Для следующего шага требуется очень много изменений», – сказал Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Матч с «Зенитом» подарил болельщикам «Спартака» повод для оптимизма?

«Серия без побед у команды не должна вводить в заблуждение, потому как такие отрезки бывают. «Спартак» будет бороться за чемпионство, их состав соответствует самому высокому уровню. Мы видели это в последнем матче с «Зенитом». Команда выглядела очень хорошо. Мы ждем тяжелого матча», – отметил Рашид Рахимов перед матчем со «Спартаком».

Понять такую реакцию главного тренера «Рубина» нетрудно, ведь игру с «Зенитом» (2:2) «красно-белые» вели и контролировали. «Спартак» при родных трибунах должен был побеждать и, если бы, досадно не забитый пенальти Барко в концовке матча, то наверняка забрал бы три очка.

«Спартак» потихоньку набирает форму и идет к тому, чтобы в ближайшее время значительно улучшить свои результаты. Деян Станкович окончательно определился со стартовым составом. Все лучше адаптируется к России Жедсон Фернандеш, купленный у «Бешикташа» за 25 млн евро.

Одной из проблемных позиций «Спартака» был правый латераль и, как мы видим, москвичи приобрели на днях мощное усиление на это амплуа. Экс-футболист «Рубина» Илья Самошников официально присоединился на днях к «красно-белым», покинув «Локомотив». В «Спартака» Самошников будет разрывать правый фланг и заменит по позиции провалившего старт сезона Даниила Хлусевича.

«Рубин» же свежих трансферов пока только ждет. Конкретики, каких футболистов сейчас казанский клуб ищет на рынке – нет. Впрочем, нет и понимания, когда примерно новые футболисты пополнят «Рубин». До закрытия трансферного окна в РПЛ остается несколько недель. Как отмечал неоднократно Рашид Рахимов, в усилении нуждаются сразу несколько позиций в команде. Нужен креативный полузащитник, один, а лучше два латераля. На подмену Шабанхаджаю и Даку необходим забивной форвард.

Однако в «Рубине» полное затишье в вопросах селекции. Рашид Рахимов уже сам не стесняется шутить, что каждый день лично приезжает в аэропорт Казани, в надежде увидеть новых футболистов.

«Рубин» рассчитывает побить рекорд посещаемости на «Ак Барс Арене» в эпоху Fan ID в РПЛ

Приезд «Спартака» в Казань – это всегда большое событие. Даже в эпоху Fan ID матчи «Рубина» и «красно-белых» в столице Татарстана собирают порядка 20 тысяч зрителей. На фоне уверенного старта казанской команды и теплой августовской погоды логично предположить, что болельщиков на «Ак Барс Арене» в субботу соберется достаточно много. По предварительной информации, стадион реализовал уже более 25 тысяч проданных билетов на матч «Рубина» и «Спартака».

Однако к субботе это число явно вырастет до 30 тысяч. Матч «Рубина» и «Зенита» (2:2) собрал под крышей «Ак Барс Арены» более 26 тысяч, и за последние сезоны – это, безусловно рекорд для казанского клуба.

Сейчас же на игре со «Спартаком» «Рубин» рассчитывает перебить цифры посещаемости недавней встречи с петербуржцами. Болельщиков ждет в субботу не только яркий матч, но и большая развлекательная программа на территории «Ак Барс Арены».