30 татарстанцев уже получили iPhone в фотоконкурсе #МойТатарстан

В Татарстане стартовал третий, финальный день масштабного фотоконкурса #МойТатарстан. За два дня участники онлайн-шоу отправили на конкурс более 115 тыс. фото, сообщают организаторы.

За два дня iPhone 12-й модели получили 20 человек, к 14.00 19 сентября их число увеличилось до 30. Всего будет разыграно 36 смартфонов.

Чтобы попытать удачу, татарстанцам необходимо проголосовать на выборах и выложить фото либо селфи с избирательного участка на своих страницах во «Вконтакте» или Instagram. Публикация должна сопровождаться хештегом #МойТатарстан.

Розыгрыши призов будут проводиться до закрытия избирательных участков — до 20.00.

Также зрители онлайн-марафона могут увидеть выступление любимых народных артистов РТ, в том числе Салавата Фатхетдинова и Винеры Ганеевой. Помимо этого, в прямом эфире состоятся финал проекта по выбору главных символов Татарстана, финалы проектов «Татарстар. Наследие», шоу «Жырлыйк але, матурым» и многое другое. Основную концертную программу в 18.00 откроет Салават.