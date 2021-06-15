30 стартапов форума молодых предпринимателей стран ОИС поборются за 20 тыс. долларов

На VII Казанском форуме молодых предпринимателей стран ОИС будут выбраны 30 лучших IT-стартапов, которые смогут побороться за призовой фонд в 20 тыс. долларов на KazanSummit 2021. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участники форума прослушают 20 часов лекций, поучаствуют в индивидуальных и групповых сессиях с международными наставниками и экспертами. По итогам онлайн-программы и оценки проектов будут отобраны 30 лучших стартапов, которые примут участие в демо-дне 29 июля в рамках ХII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». Они смогут побороться за приз в 20 тыс. долларов, лучшим стартаперам также предложат стать резидентами IT-парка и Сколково.

Программный директор форума Адени Адебайо поприветствовал участников форума и отметил, что мероприятие проводится уже в седьмой раз и помогло десяткам молодых предпринимателей. Также с приветствием выступил первый замминистра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Вместе с партнерами форума мы создадим лучшие возможности для IT-стартапов в РТ, и я уверен, что участникам понравится наша онлайн-образовательная программа, а также наша оффлайн-часть форума, которая пройдет в июле в Казани в рамках Казанского Саммита», — сказал он.