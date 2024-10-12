30 районов Татарстана полностью завершили дорожные работы по «Нашему двору»

В Татарстане выполнение программы «Наш двор» в 2024 году достигло 99%. Об оставшихся объектах рассказала на совещании в Доме Правительства республики директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Зиннатуллина отметила, что все объекты, в которых остались незаконченные дорожные работы, будут сданы в этом месяце. Так, один двор в Казани завершат к концу октября, а четыре двора в Тукаевском районе — до 20-го числа.

Полностью завершены работы по установке наружного освещения. Установка оборудования выполнена на 98%. Так, работу с малыми архитектурными формами полностью закончили 30 районов, в оставшихся двух планируют сдать объекты до середины октября.

Зиннатуллина отметила, что затем все дворы проходят процедуры приемки и передачи благоустройства на баланс. Члены комиссий уже начали выезжать в районы. Только за прошедшие две недели специалисты посетили девять муниципалитетов.

По итогам проверок выявлен ряд замечаний: обнаружен строительный мусор в зеленой зоне, отсутствие обратной отсыпки грунта, не размещены информационные стенды с правилами эксплуатации детского и спортивного оборудования. Кроме того, выявлена установка некачественного оборудования и нарушения требований монтажа.

В то же время наблюдается снижение обращений со стороны населения. В сравнении с предыдущим аналогичным периодом оно меньше на 44%. По мнению Зиннатуллиной, это связано с завершением строительных работ. Все поступающие обращения обрабатываются в течение двух дней, напомнила она.