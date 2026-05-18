Происшествия 18 мая 2026 17:11

30 приусадебных участков остаются затопленными паводковыми водами в РТ

В Татарстане 30 приусадебных участков остаются затопленными паводковыми водами. Об этом «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ. Так, в поселке Васильево затопленными остаются пять приусадебных участков в СНТ «Озон» и семь участков в СНТ «Ял». Там уровень паводковой воды держится на уровне 1 – 5 см.

Кроме того, затоплены 18 приусадебных участков в селе Лубяны, что в Кукморском районе РТ. Там уровень паводковой воды достигает значений в 3 – 5 см.

