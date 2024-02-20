30% полимеров России и 42% каучука: Минниханов представил потенциал Татарстана в Москве

Два татарстанских предприятия производят около 30% полимеров и 42% каучука от всего российского объема. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов рассказал на пленарной сессии «Лидерство и устойчивость российской энергетики» Форума национальных достижений в Москве.

«У нас группа „СИБУР“ имеет два предприятия — Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез. Сегодня это порядка 30% полимеров России и 42% каучука. Но мы считаем, что нам надо двигаться вперед. Как было сказано, „Этилен 600“ — он будет уже в начале 25-го года запущен. Это столько же этилена, сколько производит Нижнекамскнефтехим, будут еще дальнейшие производные. Второй проект — расширение производства полимеров на Казаньоргсинтезе. Оба проекта идут, и группа компаний СИБУР [вложила] 50 млрд инвестиций в прошлом году, в этом году — 70 млрд. Я уверен, что все намеченные планы будут реализованы», — рассказал Минниханов.

Он подчеркнул, что порядка 36% полимеров используются местными предприятиями малого и среднего бизнеса. Благодаря этому республика смогла импортозаместить многие изделия — автокомпоненты, бытовые предметы, для создания мебели и строительного комплекса.

«И самое главное, эти полимеры — порядка 36% — уже перерабатываются на предприятиях МСБ республики. Основную часть многих изделий из полимеров мы получали из-за границы, — отметил Раис Татарстана. — Я считаю, что это прекрасная возможность. Ну и самое главное, все эти проекты реализуются по тем экологическим нормам, которые соответствуют мировым. Будем работать».