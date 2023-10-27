30% — общий прогресс реконструкции полигона промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На полигоне промышленных отходов нижнекамского предприятия СИБУРа общий прогресс работ по его масштабной реконструкции составляет 30%. В полном объеме выполнена проектная документация.

Строительные работы на полигоне начались в сентябре 2023 года, когда проект получил положительное заключение Главной государственной экспертизы, Государственной экологической экспертизы и разрешение Управления градостроительной политики исполкома НМР.

В настоящее время ведутся работы по перемещению земляных масс: перемещение и перевозка грунта, планировка территории, которая будет подлежать рекультивации. На 30% выполнены работы по укладке геомембраны. Это долговечный, экологичный и гидроизоляционный материал. Основной элемент в составе геомембраны — полиэтилен, который также производит компания СИБУР.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Полигон НКНХ предназначен для захоронения промышленных отходов, не подлежащих утилизации или переработке. Он был введен в эксплуатацию более 40 лет назад. Учитывая важность полигона и появление новых современных технологий по повышению герметичности карт в мировых практиках, СИБУР принял решение провести его реконструкцию.

«Масштабное мероприятие входит в соглашение о взаимодействии между „Нижнекамскнефтехимом“ и Росприроднадзором, подписанное в 2022 году. На реализацию проекта выделено более 1,7 млрд рублей. Реконструкция позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и увеличить время полезной эксплуатации полигона», — отметил руководитель по экологии НКНХ Олег Гришаков.

Полигон промышленных отходов состоит из 48 карт, представляющих собой котлованы. У каждой свой объем и предназначение. В восьми картах в процессе модернизации усилят основание, выполнив трехслойный геотекстиль с более высокими характеристиками. Это сделает карту еще герметичнее. При этом 36 карт выведут из эксплуатации — их также покроют сверху гидроизоляционным слоем, а затем рекультивируют.

Кроме того, по всему периметру полигона установят противофильтрационную шпунтовую завесу. Она будет выполнять функцию отвода грунтовых вод и препятствовать попаданию загрязняющих веществ на граничащие с полигоном территории. Для этого потребуется погрузить 2.5 тыс. тонн шпунта на глубину до 10 метров.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Помимо этого, в процессе строительных работ будет заложена дренажная система для сбора и отвода остаточного фильтрата из полигона.

«Сам по себе проект по реконструкции полигона промышленных отходов „Нижнекамскнефтехима“ уникальный. В нем приняты самые современные решения, которые полностью исключают воздействие атмосферных осадков на грунт и почву. Вся талая вода по дренажным системам будет собираться в специальные лотки и уходить в резервуар. Насосная станция будет откачивать ее на биологические очистные сооружения „Нижнекамскнефтехима“», — пояснил руководитель проекта Ильнар Агзамов.

Проектом также предусмотрена установка автомобильных весов с навесом и пункта мойки колес. Каждая выезжающая с полигона машина будет проходить «моечные процедуры» — очищать колеса от грунта, чтобы не допустить загрязнения дорог. На территории промплощадки модернизируют административно-бытовой корпус, установят подземный резервуар для пожарного запаса воды.

На сегодняшний день на площадку на 80% поставлены необходимые материалы. На полигоне работают две подрядные организации. Трудятся 70 человек, задействовано 40 единиц техники. Завершение реконструкции полигона планируется в 2024 году.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Только за последние пять лет предприятие снизило количество отходов, размещаемых на собственном полигоне захоронения, более чем на 70%. Сегодня более 65% образующихся отходов передается на утилизацию. Фактические выбросы в атмосферу за последние десять лет снизились на 22%, потребление свежей речной воды для нужд предприятия сократилось на 19%, а сброс сточных вод — на 14%.