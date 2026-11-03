30-летний форвард умер после остановки сердца в матче с «Андоррой»

Фото: пресс служба ФК «Тенерифе»

Футбольный клуб «Тенерифе» объявил о смерти 30-летнего нападающего Хесуса де Мигеля.

Трагедия произошла после матча 12-го тура второго дивизиона Испании против «Андорры», который состоялся в понедельник на Тенерифе.

В конце второго тайма при счёте 2:2 де Мигель столкнулся с вратарем «Андорры» Овоно и упал на газон.

Голкипер попал форварду коленом в грудь. Пострадавшего унесли с поля на носилках и отправили в больницу на машине скорой помощи.

У игрока произошла остановка сердечно-дыхательной деятельности, некоторое время он находился без сознания. Во вторник пресс-служба «Тенерифе» сообщила, что состояние нападающего ухудшилось.

«Раздавленные горем, с комом в горле и не в силах поверить в произошедшее, «Тенерифе» сообщает о трагической смерти Хесуса де Мигеля, которая наступила во вторник в 8:00. Не найти слов утешения, ничто не может облегчить эту переполняющую нас боль. Мы скорбим вместе с убитой горем семьей Хесуса, его близкими и всеми болельщиками «Тенерифе», которые сегодня оплакивают эту трагическую утрату. Семья Хесуса де Мигеля благодарит всех, кто выразил поддержку, и от всего сердца просит с максимальным уважением отнестись к ее частной жизни в эти тяжелые дни», — говорится в заявлении «Тенерифе».

В текущем сезоне Хесус де Мигель провел за «Тенерифе» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.