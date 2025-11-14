30 лет Клубу веселых и находчивых: Кондратьев – о прошлом, настоящем и будущем КВН РТ

Движение стало серьезным социальным лифтом для молодежи Татарстана: выпускники Клуба успешно трудятся в общественных организациях, на предприятиях, в органах госвласти, создают популярные федеральные телепроекты, добиваются высот в творчестве. О значении КВН для республики в интервью «Татар-информу» рассказал основатель Клуба Андрей Кондратьев.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«КВН взял на себя мощную объединяющую роль, и так все 30 лет»

– Андрей Станиславович, за 30 лет КВН в Татарстане прошел путь от студенческой инициативы до масштабного движения. Как вам кажется, в чем заключается главная ценность КВН для нашей страны? Что в его основе остается неизменным, даже когда меняются форматы и поколения?

– В большей части свои жизненные победы и самые важные события кавээнщики Татарстана всегда связывают с участием в играх Клуба веселых и находчивых. Тридцать лет назад даже представить было сложно, что студенческая самодеятельность в стенах медицинского вуза – это начало большого проекта под названием «КВН Татарстана», что команда «Четыре татарина» вдохновит тысячи молодых людей на стремление к победе в играх Первого канала телевидения, Международного союза КВН, что слово «Алга» из шутки превратится в жизненный принцип, а появление в Татарстане Клуба веселых и находчивых станет одним из крупных событий в общественной жизни республики.

В Татарстане КВН начал набирать обороты в растерянные 90-е. Именно он сформировал альтернативу печально известному «казанскому феномену», взял на себя мощную объединяющую роль, напомнил о ценностях дружбы, братства, поддержки и взаимовыручки. Клуб дал возможность творить, проявлять себя, получать признание других людей. В Татарстане тогда поддержали молодежь, и это была надежная инвестиция в развитие нашей республики.

В Клубе с 30-летней историей играют на двух языках. Кстати, Татарская лига КВН буквально сегодня в городе Набережные Челны отмечает свой юбилей. Поздравляю ребят и желаю им больших успехов! В Татарстане рождаются новые команды, появляются и работают лиги, в КВН играют дети, зажигаются новые звездочки!

Хочется верить, что у нашего татарстанского клуба впереди еще много ярких, интересных страниц. Любовь к КВН – это навсегда. Спасибо всем, кто продолжает оставаться частью этой замечательной истории.

– Какими главными победами и достижениями вы, как президент Клуба, гордитесь больше всего?

– Для меня работа в Клубе – очень большая и важная общественная нагрузка. И с этой точки зрения юбилейный 2025 год прошел весьма насыщенно.

Вообще КВН – уникальная общественная организация. На счету Клуба – все возможные золотые награды Международного союза КВН, Первого канала телевидения, титул чемпионов КВН Высшей лиги («Сборная «Татнефти»). Татарстанские команды – трехкратные лауреаты золотых наград Международного музыкального фестиваля («Четыре татарина» – двукратные вице-чемпионы Высшей лиги, «Каракуз» из Альметьевска), авторы известных телепроектов на ведущих каналах страны, удостоенные престижной премии ТЭФИ, и не один раз.

Кроме того, единственная официальная Школа Международного союза КВН находится именно в столице Татарстана. За практически двадцатилетнюю историю ее работы обучение в школе прошли сотни команд из всех регионов нашей Великой страны.

В чемпионате играют Лига «Республика», Татарская лига, Студенческая лига (Лига городов и Лига улиц), Школьная лига (команды лиги – трехкратные чемпионы России), Лига рабочей молодежи, Лига КФУ, Лига КВН «Татнефть профсоюз». Так что мы не стоим на месте!

Кроме того, впервые в истории две команды из Татарстана в юбилейном сезоне 2025 года вышли и играли в Высшей лиге КВН. Это команды «Каракуз» из Альметьевска и «ИнДа» из Набережных Челнов. Я считаю, что это большой успех и результат системной работы.

В этом году мы делаем еще один важный шаг – возрождаем проект «Театр КВН». Также обновляем сборную команду «Четыре татарина» – кстати, она более чем достойно уже сыграла игру 20 июля в Екатеринбурге на съемках Первого канала, получила приглашение в 2026-м на съемку в Кремле. И за поддержку во всех проектах мы сердечно благодарим руководство Татарстана и лично Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова.

– За 30 лет через КВН Татарстана прошли десятки тысяч человек. Кого из выпускников разных лет вы могли бы назвать – кто эти люди, которые начинали свой путь в Клубе и сегодня стали известными во всей стране?

– Среди выпускников КВН – звезды театра и кино, такие как актриса Екатерина Скулкина, телеведущие: Первый канал – Максим Шарафутдинов, «РЕН ТВ» – Ксения Седунова, «Матч ТВ» – Сергей Дурасов.

Здесь начинали и признанные профессионалы в сфере культуры: сценарист и продюсер, основатель Good Story Media, обладатель двух премий ТЭФИ Артем Логинов, Павел Орешин, Станислав Староверов, также удостоенные этой почетной награды, режиссер Артем Лемперт, композитор Тимур Самигуллин, сценарист и продюсер Ильхам Рысаев.

КВН стал стартовой площадкой и для руководителей – таких, как министр спорта Татарстана Владимир Леонов, глава Бугульмы и Бугульминского района Дамир Фаттахов, многих других участников Клуба.

Ярко представлена в этом списке и творческая индустрия: директор камерного театра SDVIG Михаил Волконадский, актеры Дмитрий Черных и Павел Пристанский, музыкант и продюсер Антон Салакаев, директор творческого объединения «Четыре татарина» Мария Максимова, первый капитан команды «Четыре татарина» Ильдар Фатхутдинов, фронтмен «Четырех татар» Сирень Байрамов.

Свою карьеру в КВН начинал и председатель Межрегиональной профсоюзной организации ПАО «Татнефть» Рифдар Хамадьяров, директор КВН республики, стоявший у самых истоков КВН Татарстана Евгений Курышев, нынешний директор КВН РТ, продюсер телепроекта «Әйдә, ШаяРТ» Рамиль Агдеев. И это лишь малая часть из тех, чей путь к успеху берет свое начало в КВН.

Для нас КВН – это не только формат юмора, это форма восприятия командного мышления и уважения друг к другу.

Новый состав «Четырех татар» и звездное жюри

– Андрей Станиславович, как будете завершать юбилейный год? Расскажите о предстоящей юбилейной игре 4 декабря, какие сюрпризы подготовили?

– Мы отсняли фильм, выпустили книгу и уже разместили ее в сети, вспомнили тех, кого уже с нами нет, и тех, кто рядом. Завершать юбилейный год мы будем с обновленным составом команды КВН «Четыре татарина». Этот состав, к радости поклонников, уже играет! 20 июня в Екатеринбурге в присутствии 5 тысяч зрителей состоялась игра «Четырех татар» на Первом канале. Также в ней приняли участие Сборная МАИ (Москва) и «Нарты из Абхазии» (Сухум).

В состав жюри вошли Сергей Светлаков, Сергей Исаев, Екатерина Мизулина, Эдгард Запашный, Денис Казанский и Сергей Жилин. Все команды показали действительно высокий уровень.

На одной сцене с Екатериной Скулкиной, Дмитрием Черных и Пашей Пристанским выступили и молодые кавээнщики из Татарстана – представители команд «Система зажигания», «Сборная татарской лиги» и «Неуправляемый синдром». Самые яркие игроки вошли в обновленный состав «Четырех татар».

Во главе команды Сирень Байрамов – опытный татарстанский кавээнщик, фронтмен шоу «Четыре татарина». С уверенностью можно заявить, что сейчас в команде происходит настоящая перезагрузка. Спасибо Министерству по делам молодежи Татарстана и Казанскому федеральному университету за поддержку в организации игры!

Ну а в предстоящей игре 4 декабря – «Международный кубок КВН» – примут участие сильные соперники: команда «Доктор Хаус» из Белоруссии – чемпионы Высшей лиги, и «Ровеньки» из Орла – вице-чемпионы Высшей лиги КВН 2022 и 2023 годов.

Так что ждем наших зрителей 4 декабря в концертном зале УНИКСа. Будет очень интересная игра!

– Кто войдет в состав жюри?

– В состав жюри войдут российский телеведущий, сценарист, редактор и легенда отечественного КВН Михаил Марфин, режиссер Высшей лиги КВН Михаил Ярченко. Также в числе судей будут наши именитые и звездные земляки: депутат Государственного Совета, прославленный хоккеист Данис Зарипов, художественный руководитель и солист группы «Волга-Волга» Антон Салакаев, обещал быть, и мы очень его ждем – генеральный директор ТНВ (телеканал-учредитель КВН РТ, – прим. Т-и), председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

«Для нас нет слова «назад». Разворачиваемся и – «алга»

– Какие напутствия вы бы могли дать молодым татарстанским командам как старший товарищ по Клубу?

– Вы знаете, я безумно благодарен судьбе, которая дает мне возможность быть частью большой семьи КВН. Я очень жалею, что уже никогда не смогу вновь высказать слова признательности Александру Васильевичу Маслякову – человеку, который дал старт всем нам, мы всегда будем об этом помнить!

Клубу желаю сохранять и оберегать свою историю, развиваться и прославлять любимый Татарстан и великую Россию. Считаю, что у КВН большое будущее.

Ну и самое главное: для нас не было и не будет слова «назад». Так что – «алга»!