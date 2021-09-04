«Вспомним тех, кто воссоздавал из руин»: Как прошел юбилей возрождения Раифской обители

Несмотря на сильный ветер и непогоду, в Раифском монастыре сегодня было очень многолюдно. Духовенство и прихожане праздновали 30-летие со дня восстановления обители. Праздник в фотографиях в репортаже ИА «Татар-информ».

Божественную литургию возглавлял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На торжественное празднование 30-летия возрождения Раифского Богородицкого мужского монастыря съехались православные со всей республики. Божественную литургию возглавлял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Раифа – начало

Раифский Богородицкий мужской монастырь был основан еще в XVII веке отшельником Филаретом. В 1668 году в храм привезли точную копию Грузинской иконы Божией матери. К чудотворному образу и сегодня со всех уголков мира едут паломники, чтобы поклониться и попросить о помощи.

Раифский Богородицкий мужской монастырь был основан еще в XVII веке отшельником Филаретом. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Вот этот чудотворный образ Богородицы и сегодня собрал многих людей, ее почитателей: и владыку из Йошкар-Олы и Марий Эл, и владыку из Чувашской республики, и братьев и сестер из многих других регионов нашей страны», – говорил митрополит Казанский и Татарстанский.

В семнадцатом веке деревянная Раифская обитель пострадала от пожара, после чего, в процессе восстановления, ее архитектуру решили дополнить камнем.

«Вот этот чудотворный образ Богородицы и сегодня собрал многих людей, ее почитателей: и владыку из Йошкар-Олы и Марий Эл, и владыку из Чувашской республики, и братьев и сестер из многих других регионов нашей страны» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В богоборческие годы монастырь был разорен и закрыт. В тридцатых годах прошлого века на территории монастыря находилась тюрьма для политзаключенных.

Возрождение святыни

После долгих лет запустения в 90-х годах под руководством игумена Всеволода началось восстановление Раифского монастыря. Святое место было вновь открыто решением Священного Синода в 1991 году.

«Верующий человек смог восстановить эту святыню» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Верующий человек смог восстановить эту святыню. И сложно было поверить, что этот монастырь вернется к жизни. Столько людей воспринимают Раифу как свой родной дом. Все это благодаря тому, что здесь процветает образ Девы Марии, над всеми нами», – заявил владыка во время торжества.

23 июня 1991 года состоялось первое за предыдущие 63 года соборное богослужение в тогда еще разрушенном монастыре. В этот день в свой храм вернулась главная святыня обители – Грузинская икона Божией матери, которую удалось спасти ученым Казанского университета.

Благодаря стараниям неравнодушных людей, возрожденный Раифский монастырь вновь стал жемчужиной Татарстана Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Благодаря стараниям неравнодушных людей, возрожденный Раифский монастырь вновь стал жемчужиной Татарстана, и сегодня он празднует 30-летие со дня полного восстановления.

Юбилейная дата монастыря

Сегодня в Раифском монастыре было особенно оживленно: верующие со всего Татарстана приехали сюда, чтобы принять участие в торжестве. Порядок обеспечивали сотрудники полиции, которые ходили небольшими патрулями.

В девять утра в соборе Святой Живоначальной Троицы прошла Божественная литургия, возглавляемая митрополитом Кириллом, которая продлилась два часа. После нее священнослужители вместе с прихожанами прошли Крестным ходом по территории обители под перезвон колоколов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Несмотря на прохладную погоду, у всех присутствовавших на лице были улыбки: прихожане тепло оделись и холодный ветер с моросящим дождем не помешали празднику.

«Мы с детьми приехали сюда из Зеленодольска. Мы вообще часто сюда ездим, особенно летом и юбилей монастыря не могли пропустить. С погодой не повезло, конечно, но я думаю что прихожан молитва согреет. Сегодня очень вкусные пирожки тут продают, детям нравятся», – поделилась с корреспондентом ИА «Татар-информ» одна из прихожанок.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Во время крестного хода владыка Татарстана отслужил заупокойную литию на могиле наместника Раифского монастыря архимандрита Всеволода. К самой могиле могли подойти лишь священнослужители, прихожане наблюдали за процессом чуть позади. После литии крестный ход продолжился до входа в собор Грузинской иконы Божией матери.

Закончив крестный ход, митрополит Кирилл поздравил всех пришедших с праздником, пожелал прихожанам всех благ, а также упомянул о трудах тех, кто восстанавливал Раифский монастырь.

Митрополит Кирилл. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Давайте все вместе, всем народом, кто собрался в этой святой обители, в молитве обратимся к пресвятой Богородице. И в этой молитве вспомним о тех, кто начинал труды по восстановлению разрушенного Раифского монастыря», – обратился к прихожанам владыка.