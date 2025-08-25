30 августа в Казани пройдут самые престижные скачки России на Приз Президента РФ

Фото предоставлено организатором мероприятия

30 августа Казань станет центром конного спорта и празднования Дня города и Республики Татарстан. На Казанском ипподроме (пр. Альберта Камалеева, 27/1) состоятся самые престижные скачки России – на Приз Президента Российской Федерации. Казань принимала эти соревнования дважды: в 2005 и 2011 годах.

В соревнованиях примут участие 190 лошадей верховых и рысистых пород из более чем 28 регионов страны. Гости смогут увидеть 15 забегов, среди которых главные – скачки на Приз Президента РФ, Приз Раиса Республики Татарстан, Приз Президента ОАЭ и Кубок Первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Общий призовой фонд состязаний составляет 38 млн рублей.

Фото предоставлено организатором мероприятия

Ипподром в этот день превратится в яркий центр семейного отдыха. Для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа: выступления звезд татарской эстрады – Раяза Фасыйхова и Гульназ Асаевой, концерт Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой. Ведущим скакового дня станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Для детей организованы бесплатные мастер-классы, зона катания на лошадях и пони, а также интерактивные аттракционы. Взрослых ждет ярмарка национальных ремесленников и фермерской продукции Татарстана.

Фото предоставлено организатором мероприятия

Параллельно, 29-30 августа, на Манеже Республиканской спортивной школы по конному спорту пройдет международный турнир на III Приз Раиса Республики Татарстан по конкуру. На соревнованиях, включающих 11 маршрутов различной сложности, выступят 160 лошадей из 12 регионов России, а также Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Литвы. Призовой фонд турнира составляет 6,5 млн рублей.