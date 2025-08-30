30 августа на новый лад, «без действительно булдырабыз», Казань окатило «Новой волной»

Татарстан отмечает День республики, Казань продолжает принимать форумы в режиме нон-стоп, конкурс «Новая волна» оставил «хорошее послевкусие», а до выборов Раиса РТ – всего полмесяца. Об этих событиях недели – в традиционном обзоре «Татар-информа».





В последние годы за Татарстаном закрепился эпитет «опорный регион России»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что такое День республики в наше время?

Вопрос о главном татарстанском празднике вовсе не праздный. День Республики Татарстан был учрежден в уже далеком 1991 году, и за эти 34 года в нашей жизни изменилось немало. Настолько немало (напомним, например, что в 90-е республику нередко шельмовали как «регион-сепаратист»), что требуется понять – а что же мы отмечаем 30 августа?

Беглый анализ показывает, что в последние годы за Татарстаном закрепился эпитет «опорный регион России». Это произошло с подачи ее лидера – Рустама Минниханова.

«Сегодня Татарстан – один из опорных регионов многонациональной России. Республика благодаря высококвалифицированным кадрам, созданному мощному производственному комплексу, развитой инфраструктуре, поддержке Правительства и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сохраняет свое устойчивое социально-экономическое развитие. Мы обеспечиваем социальные гарантии, реализуем все намеченные национальные проекты и республиканские программы, нацеленные на повышение качества жизни людей», – сказал Раис РТ в своем послании Государственному Совету РТ 2022 года.

Не случайно это было сказано через восемь месяцев после начала специальной военной операции. Уже к тому времени и после него республика показала, что на нее можно опереться и она не подведет – в восстановлении ли подшефных городов ЛНР, в поддержке ли бойцов СВО и членов их семей, в выполнении оборонзаказа, в челночной дипломатии в странах Востока и Глобального Юга, не желающих, как и Россия, вписываться в однополярный мир. Не подведет и в любом другом деле, связанном уже с мирной жизнью.

В этом определении Минниханова уже поддержали многие. Например, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров: «Татарстан был и остается опорным регионом России, локомотивом национальной экономики и оплотом традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества. Благодаря активной позиции руководства Татарстана сегодня республика реализует множество проектов в сфере строительства, промышленности, образования, культуры, которые оказывают благоприятное влияние на развитие и Приволжского федерального округа, и нашей большой страны в целом».

Или глава Минпромторга России Антон Алиханов: «Татарстан – опорный регион с точки зрения промышленности. Много важных для страны в плане экспортного потенциала предприятий».

И таких примеров множество. Наконец, Президент России неизменно подчеркивает, что Татарстан – пример успешного и устойчивого развития для всей страны. Как сказал он в конце декабря 2023 года, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» на своей ежегодной «прямой линии»: «Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний Президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний – [Рустам] Минниханов работают хорошо. Мы видим результат».

Что ж, сегодня самое время обозначить: мы по-прежнему официально отмечаем День республики. С неофициальным, но существенным дополнением – опорного региона страны.

Всего две недели остается до главного политического события осени в Татарстане – выборов Раиса РТ Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«В кабинку волонтер не заходит!»: до выборов – две недели

Всего две недели остается до главного политического события осени в Татарстане – выборов Раиса РТ. Интриги в том, кто возглавит республику на очередные пять лет, нет, в отличие от послевыборных изменений в структуре исполнительной власти на уровне и правительства, и муниципалитетов. Но отсутствие интриги, конечно, не должно служить поводом не прийти на избирательные участки 14 сентября. Чем больше татарстанцев отдадут свой голос на выборах, тем весомее и голос Татарстана будет звучать на всех возможных уровнях. Вполне вероятно, что на грядущую пятилетку выпадет время усиленного созидания, которое всегда случается после военного конфликта. И в этой ситуации Татарстану очень пригодится руководитель, умеющий изыскивать ресурсы и выстраивать работающую экономику.

Напомним, ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Тем временем в республике продолжается активная подготовка к Единому дню голосования. Завершается печать бюллетеней для голосования, участки дооснащаются всем необходимым, а Центральная избирательная комиссия Татарстана запускает новые сервисы для удобства избирателей.

«С 3 сентября, но возможно и раньше, мы начнем доставку бюллетеней на территориальные избирательные комиссии. До 10 сентября все бюллетени будут на избирательных участках», – сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Во время выборов будет возможность проголосовать дома – у тех, кто не сможет прийти на участок по состоянию здоровья. Для этого нужно подать заявку через портал Госуслуг. Кроме того, можно выбрать для голосования не свой традиционный участок, а удобный для себя именно в этот день. На сегодня желание перезакрепиться изъявили более 8 тыс. человек, и эта услуга доступна для всех жителей Татарстана до 10 сентября.

Наконец, на самом участке пожилым и маломобильным избирателям помогут студенты вузов республики и представители молодежных организаций – для этого ЦИК Татарстана и Министерство по делам молодежи РТ организовали проект «Волонтеры на избирательном участке». В избирательный процесс они, разумеется, вмешиваться не будут, их задача – сориентировать голосующих, довести, если надо, до кабинки, и т. д. «В кабинку волонтер не заходит», – неоднократно подчеркнул Кондратьев.

Напомним, в Единый день голосования в Татарстане, помимо Раиса РТ, выберут более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

В Казани прошел трехдневный форум «Национальное собрание» – «Милләт җыены», который собрал 965 делегатов 68 регионов России и 27 стран зарубежья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если возьмемся, у нас всё получается»: в Казани прошел трехдневный «Милләт җыены»

На неделе случилось большое событие для татарского мира – в Казани прошел трехдневный форум «Милләт җыены» («Национальное собрание»), который собрал 965 делегатов 68 регионов России и 27 стран зарубежья. Как сказал на пленарном заседании форума вице-премьер РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, по статусу «Милләт җыены» уступает лишь съезду ВКТ.

В этом году мероприятие объединило сразу три других форума Конгресса татар: форум татарской молодежи, форум татарских женщин и форум краеведов. Там тоже происходило немало интересного (в частности, татарская молодежь предложила создать сервисы искусственного интеллекта полностью на национальном языке, «не зависящие от мировых»), но основные заявления были сделаны, конечно, на пленарном заседании, в котором участвовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, глава Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин и др.

Спикеры напомнили и о Сабантуе как «визитной карточке нашего народа», и о достойном участии татар в Великой Отечественной войне и в специальной военной операции, и о помощи, которую Татарстан и ВКТ оказывают регионам компактного проживания татар, пострадавшим от стихийных бедствий. И о том, что Рустам Минниханов, играющий большую роль в укреплении связей с татарскими общинами по всему миру, – «это президент всех татар».

Сам Раис РТ считает Конгресс важнейшей площадкой для консолидации татарского народа, а работу по сохранению родного языка (которую надо начинать еще в семье), религии, традиций и духовных ценностей – фундаментальной для сохранения нации. Для этого в Татарстане, по его словам, «стараются делать всё».

Ну а самые проникновенные слова сказал на собрании Минтимер Шаймиев. Увидев искреннюю заинтересованность делегатов, он заявил: «Наше счастье и большое достижение – так любить республику и наш народ, с искренним интересом обсуждать волнующие вопросы. Мы же говорили: «Без булдырабыз». Это действительно так! Если возьмемся, у нас все получается».

Такие встречи действительно необходимы в любое время, а в наше особенно. И не случайно форум «Милләт җыены» поприветствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, констатировавший, что зарубежные организации ВКТ вносят свой вклад в продвижение объективного образа России в глазах мировой общественности. Все вместе мы обязательно булдырабыз!

Традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум прошел в Казани в минувший вторник Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нефтегазохимический форум: жизнь не «после нефти», а во время

Череду деловых форумов прошлой недели на этой продолжил традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум, прошедший в Казани в минувший вторник. На «одном из самых масштабных мероприятий нефтяной отрасли» (оценка Раиса РТ) обсудили проблемы и будущее нефтегазохимической отрасли.

Проблем хватает – прежде всего это истощение ресурсной базы и снижение объемов добычи. Но есть и понимание, как этим вызовам противостоять. Частью ответа на эти вызовы стала Международная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry с участием 200 ведущих отраслевых компаний России и зарубежья, прошедшая в рамках форума. В этом году она буквально сразила посетителей количеством и разнообразием стендов.

«Нефтегазохимический комплекс Татарстана остается основой экономики республики, формируя пятую часть доходов бюджета. По итогам прошлого года в Татарстане добыто 33,8 млн тонн нефти, и около двух третей от этого объема перерабатывается на двух крупных объектах – ТАНЕКО и ТАИФ-НК», – отметил в своем выступлении на форуме Рустам Минниханов.

Он напомнил также, что «локомотив отрасли» в Татарстане, «Татнефть», давно работает в условиях выработанности ресурсной базы и активно внедряет современные технологии добычи, в том числе методы увеличения нефтеотдачи пластов, горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. А также уделяет особое внимание цифровизации и автоматизации и реализует проекты импортозамещения стратегического уровня – в нефтехимии, биотехнологии, энергетике.

В целом же для преодоления вызовов, стоящих перед нефтегазохимией, Раис РТ призвал координировать усилия в науке, образовании, промышленности и развивать интеграцию с международными партнерами. Экспертное сообщество с ним согласилось: дальнейшее развитие отрасли – за повышением производительности труда за счет внедрения инновационных технологий и достижением технологического суверенитета всего нефтегазового комплекса.

Роль и значение «нефтянки» (включая нефтепереработку и нефтехимию) для Татарстана по-прежнему трудно переоценить. И дело не только в объемах производства и налогах, но и в том, что республика – традиционно на ведущих ролях в деле научно-технического прогресса в отрасли. Здесь знают, как жить в условиях истощения месторождений и необходимости освоения высоковязкой и сверхвязкой нефти и как внедрять «экологически ответственные технологии». И готовы делиться соответствующим опытом.

Казань провела международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фестиваль «Новая волна»: «Очень хорошее послевкусие»

Итак, свершилось – Казань провела международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна». Заполучить такое фестивальное действо, прежде базировавшееся только в курортных приморских городах, где сама обстановка, что называется, располагает, было непросто. О чем это говорит? О том, что Казани и Татарстану покорилась еще одна ивент-вершина, и это напрямую связано с принципом «сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя».

Как прошел конкурс? Более чем успешно. Организаторы довольны («У меня остается «очень хорошее послевкусие», – сказал композитор Игорь Крутой), зрители тоже, молодые исполнители – те и вовсе счастливы. Телеаудитория конкурса «Новая волна» на 26 августа достигла 18 млн человек, общая аудитория, включая соцсети, приблизилась тогда же к 600 млн. Торжественное открытие «Новой волны», показанное по «России 1», заняло 6-е место среди самых популярных телепроектов в России за неделю – аккурат между «Москва. Кремль. Путин» и ток-шоу «60 минут» (данные компании Mediascope).

Но такое событие важно не только само по себе, каким-то сиюминутным успехом. Оно в хорошем смысле слова рекламирует город и регион для тех, кто не интересуется футболом-хоккеем-баскетболом (для этой аудитории Татарстан давно более чем известен) или, скажем, такой высокой материей, как межконфессиональное согласие. «Новая волна» – то, что может привлечь в Татарстан новых людей как в качестве туристов, так и на постоянное место жительства. Разве плохо?

«Моя мечта, чтобы «Новая волна» и новые волны творчества, искусство в Казани светили вечно и чтобы «Новая волна» обрела здесь свою прописку», – сказал на одной из пресс-конференций фестиваля мэр Казани Ильсур Метшин. Вопрос этот еще не решен, организаторы высказываются пока достаточно аккуратно, но хорошее начало, во всяком случае, положено.