3 тыс. промтуристов и экопроекты: общественный совет КОС подвел итоги первого года работы

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Общественный совет «Казаньоргсинтеза» подвел итоги первого года работы. О работе предприятия и расширении диалога с общественностью рассказал генеральный директор организации Айрат Сафин.

«Мы открыли свои двери для промышленных туристов — более 3 тыс. человек уже посетили „Казаньоргсинтез“. Это жители и гости города, студенты, школьники, экоактивисты, блогеры, журналисты — совершенно разные группы населения», — начал с одной из инициатив Сафин.

Кроме того, предприятие вовлекало казанцев в креативное развитие и оформление новой промышленной площадки. Так, проводился открытый конкурс на лучшую креативную концепцию оформления промышленных установок.

Также одним из инструментов диалога с обществом Сафин назвал открытые отборы проб воздуха, которые неоднократно проводились при участии экоактивистов и внешних независимых лабораторий.

«Мы продолжим курс на открытость. Сегодня мы хотим поблагодарить вас, что идете вместе с нами по этому пути. Наша совместная работа продолжится в следующем году», — сказал гендиректор КОС.

Члены общественного совета поблагодарили руководство предприятия за конструктивный диалог. Директор Волжско-Камского заповедника Алексей Павлов отметил проекты, которые реализуются в Татарстане при поддержке «Казаньоргсинтеза». Среди них проект возрождение сокола-балобана на территории Поволжья и создание экотропы на территории заповедника.

Кроме того, участники заседания обсудили развитие экотроп — экскурсионных маршрутов, рассказывающих об экологии. После гости посетили современное офисное пространство СИБУР-РТ, где в 2024 году разместятся сотрудники предприятия.

Общественный совет «Казаньоргсинтеза» впервые был созван на предприятии в этом году, по регламенту он собирается один раз в квартал. Участники обсуждают вопросы экологии, участия предприятия в развитии города и республики. За год на предприятии провели три заседания, участниками заседаний были представители различных направлений работы предприятия.