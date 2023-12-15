3 татарстанских предприятия удостоены высших наград программы «100 лучших товаров России»

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В Центральном доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе (г.Москва) состоялась торжественная церемония награждения высшими призами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

В этом году мероприятие было посвящено 30-летию со дня образования Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества».

В своём видеообращении руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев отметил, что академия была создана в непростое для нашей страны время и, несмотря на все трудности на протяжении всей своей деятельности, активно содействовала решению важнейших задач становления и развития российской экономики и промышленности, доказывая важность применения инструментов управления качеством.

Одной из инициатив академии в области популяризации идей качества стал Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России», организованный в 1997 году. Важную роль в организации конкурса играют подведомственные Росстандарту региональные центры стандартизации и метрологии, проводя обширную работу по привлечению предприятий и организации участия в конкурсе, а также предоставляя им организационно-методическую поддержку: на их базе работают региональные конкурсные комиссии.

От Республики Татарстан в этом году на федеральный этап программы было выдвинуто 165 наименований продукции и услуг от 102 предприятий, из которых 71 удостоено звания лауреата.

Сразу 3 предприятия Республики Татарстан отмечены высшими наградами дирекцией программы «100 лучших товаров России».

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»



Приз «Лидер качества» присвоен ПАО «КАМАЗ» — крупнейшей автомобильной корпорации России, представившей на конкурс седельный тягач нового поколения КАМАZ-54901. Группа компаний «КАМАЗ» входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей, объединяет более 100 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья.

Приза «Инновация» удостоен филиал АО «Сетевая компания» Чистопольские электрические сети за новейшую разработку по замене опоры воздушных линий с неизолированными проводами без отключения электроустановки. Филиалом разработана технология и запатентован метод замены опор воздушных линий до 1 киловольта под напряжением. На сегодняшний день 95% ремонтного персонала Чистопольских электрических сетей вовлечены в процесс выполнения работ по представленной на конкурс услуге.

Приз «Вкус качества» присвоен ООО «Азбука сыра» — ведущему молочному производителю Республики Татарстан за заявленные на конкурс сыры. Более пятидесяти лет предприятие производит молочную продукцию, за это время оттачивались технологии производства, росло мастерство сыроделов, сложилось сотрудничество с лучшими поставщиками молока и заквасок.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

«На протяжении многих лет Республика Татарстан занимает лидирующие позиции в реализации программы „100 лучших товаров России“ среди субъектов Российской Федерации, что свидетельствует о том, что конкурс стал востребованным и значимым проектом, который наглядно отражает устойчивое и динамичное социально-экономическое развитие нашей республики», — отметил председатель Региональной комиссии по качеству программы «100 лучших товаров России», и.о. директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.