3 сентября 2024 года ВТБ запускает комбинированный вклад со ставкой 25%

ВТБ расширяет свою линейку накопительных продуктов, запуская новый срочный вклад «Двойная выгода», комбинированный с программой долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Доходность по вкладу составит рекордные 25% годовых. Об этом в рамках ВЭФ-2024 сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Клиенты, оформившие в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, смогут открыть вклад «Двойная выгода» с максимальной в линейке срочных вкладов доходностью до 25% годовых. Минимальная сумма депозита от 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программу долгосрочных сбережений. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев.

«Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами, на нем появляются принципиально новые накопительные продукты, например, программа долгосрочных сбережений. С учетом высокого спроса клиентов мы приняли решение расширить нашу линейку инструментов для размещения средств населения. Предлагаем клиентам ставку до 25% годовых по срочному депозиту при оформлении программы долгосрочных сбережений. Причем клиенты получают двойную выгоду – максимальная процентная ставка по вкладу и возможность инвестировать и получить дополнительный доход от государства, инвестиционного дохода и налоговых вычетов. Ожидаем, что до конца года данным предложением воспользуются примерно 120 тыс. клиентов. Это может быть стратегическим решением, ведь, как говорится, тактика без стратегии – это просто суета перед поражением», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в год в течение десяти лет, следующих за годом после первого взноса. В программу можно перевести ранее сформированные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). С суммы взносов до 400 тыс. рублей в год клиенты смогут ежегодно получать повышенный налоговый вычет в размере от 52 до 60тыс. рублей в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. На взносы по программе распространяется двухступенчатый защитный механизм: система гарантирования прав участников НПФ защищает активы от отрицательного инвестиционного результата, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность сбережений в пределах 2,8 млн руб.

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