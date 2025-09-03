3 млрд ущерба и тысячи жертв: как кибермошенники атакуют татарстанцев и как себя защитить
Еженедельно жертвами кибермошенников в Татарстане становятся более 50 человек
В первом полугодии у татарстанцев дистанционно было похищено более 3 млрд рублей. В среднем за неделю в республике с помощью социальной инженерии обманывают более 50 граждан. Эксперты рассказали, как не попасться на уловки злоумышленников.
Жертвами кибермошенников в Татарстане в этом году стали 3 тыс. пенсионеров
За первые шесть месяцев с помощью социальной инженерии у татарстанцев похитили более 3 млрд рублей, сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.
«Жертвами преступлений в Татарстане стали 211 несовершеннолетних, более 3 тыс. пенсионеров и 250 граждан с ограниченными возможностями», – отметил он.
В Татарстане еженедельно жертвами мошенников становятся более 50 человек. Суммарный ущерб за одну неделю в отдельных случаях достигает 100 млн рублей. Больше всего таких преступлений фиксируется в крупных городах – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Бугульме. В первую очередь в зоне риска оказывается старшее поколение.
«Мошенники с каждым годом придумывают все новые схемы либо совершенствуют уже существующие. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов. Используют различные методы, в том числе искусственный интеллект, систему замены лиц. Нередки случаи, когда жертву изолируют, запрещают общаться с сотрудниками банков, полиции. Даже с родственниками», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.
Для организации таких преступлений мошенники закупают банковские карты и телефонные номера, используя так называемых дропов. Чаще всего это молодые люди, желающие легкой подработки. Они ошибочно полагают, что продажа собственных карт или SIM-карт не имеет отношения к преступной деятельности, но на самом деле это является нарушением закона.
«Мошенники скупают банковские карты, номера телефонов, а также аккаунты в социальных сетях. В настоящее время, с 5 июля 2025 года, за продажу своих банковских карт, в том числе предоставление к ним доступа, предусмотрена уголовная ответственность по статье 187 УК РФ. Таким продавцам грозит до трех лет лишения свободы», – сообщил Юсупов.
«От шалостей – к преступлениям»
Большая часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, поэтому мошенникам необходимы «дропы», которые фактически становятся их «руками» в России. Сообщниками злоумышленников нередко выступают и курьеры, забирающие деньги у обманутых граждан.
«Нас беспокоит, что в мошеннических схемах участвуют несовершеннолетние – подростки, которые уже чувствуют себя взрослыми, но недостаточно осведомлены о том, какие могут быть последствия, какой вред они могут принести. Наша задача – научить детей понимать, какая ответственность на них лежит. Надо понимать, что наши дети от шалостей переходят к серьезным таким преступлениям», – добавила заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.
Активно ведется межведомственная работа по профилактике детской преступности. В летних лагерях и школах детям разъясняют, к каким серьезным последствиям может привести желание быстро и легко заработать.
«Среди вовлеченных в противоправную деятельность, к сожалению, оказались не только трудные подростки, но также и те, которые всегда были у нас на хорошем счету. Мы хотим сказать, что схемы, которые используют мошенники, работают на всех, вне зависимости от их социальной активности и успеваемости», – подчеркнула Алсу Асадуллина.
«Период охлаждения и доверенные лица»
Банк России только в первом полугодии направил операторам связи для блокировки почти 40 тыс. телефонных номеров, которые мошенники использовали для массовых звонков.
Однако злоумышленники из года в год действуют все изощреннее, совершенствуя свои схемы и прибегая к современным технологиям, включая искусственный интеллект. Противостоять им становится все сложнее, однако совместные усилия различных ведомств и организаций позволяют сдерживать рост этой угрозы. Принимаются новые меры, а профилактическая работа ведется как с молодежью, так и со старшими возрастными группами населения.
«Вводятся новые меры борьбы с кредитным мошенничеством, когда на жертву оформляют кредит и после забирают его деньги. Для защиты недавно был принят закон о самозапрете на получение кредитов. Раньше его можно было установить только через портал Госуслуг, теперь можно сделать это через МФЦ», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России – Национального банка по Республике Татарстан Елена Кирсанова.
По ее словам, с 1 сентября вводится период охлаждения перед выдачей кредитов. Теперь деньги будут выдаваться не сразу, а с отсрочкой. Для кредитов от 50 до 200 тыс. рублей период охлаждения будет 4 часа, а для кредитов свыше 200 тыс. рублей период будет составлять 48 часов.
«Как говорит практика, этого времени хватает, чтобы вывести человека из-под влияния мошенников», – сказала Кирсанова.
Также теперь можно назначить доверенное лицо. Если операции покажутся подозрительными, доверенное лицо сможет их остановить. При этом распоряжаться средствами гражданина доверенное лицо не сможет. А если гражданин захочет отменить эту функцию, придется подождать еще двое суток. Это еще одна ступень в борьбе с дистанционным мошенничеством.
Кирсанова подчеркнула:
- Нельзя скачивать по просьбе незнакомых лиц никакие мобильные приложения. И тем более прикреплять туда свои банковские карты. По возможности надо установить антивирусную программу на свои устройства и регулярно ее обновлять.
- Крайне важно разъяснять своим родным простые меры предосторожности: класть трубку, если звонит незнакомец, не сообщать посторонним коды из СМС, не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей. Особенно это касается пожилых родственников. Важно просить их быть более бдительными. Потому что никакие ограничения и запреты работать не будут, пока люди добровольно сообщают информацию и отдают свои сбережения.