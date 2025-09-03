3 млрд ущерба и тысячи жертв: как кибермошенники атакуют татарстанцев и как себя защитить

В первом полугодии у татарстанцев дистанционно было похищено более 3 млрд рублей. В среднем за неделю в республике с помощью социальной инженерии обманывают более 50 граждан. Эксперты рассказали, как не попасться на уловки злоумышленников.





Михаил Желаев: «Жертвами преступлений в Татарстане стали 211 несовершеннолетних, более 3 тыс. пенсионеров и 250 граждан с ограниченными возможностями»

Жертвами кибермошенников в Татарстане в этом году стали 3 тыс. пенсионеров

За первые шесть месяцев с помощью социальной инженерии у татарстанцев похитили более 3 млрд рублей, сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.

«Жертвами преступлений в Татарстане стали 211 несовершеннолетних, более 3 тыс. пенсионеров и 250 граждан с ограниченными возможностями», – отметил он.

В Татарстане еженедельно жертвами мошенников становятся более 50 человек. Суммарный ущерб за одну неделю в отдельных случаях достигает 100 млн рублей. Больше всего таких преступлений фиксируется в крупных городах – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Бугульме. В первую очередь в зоне риска оказывается старшее поколение.

«Мошенники с каждым годом придумывают все новые схемы либо совершенствуют уже существующие. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов. Используют различные методы, в том числе искусственный интеллект, систему замены лиц. Нередки случаи, когда жертву изолируют, запрещают общаться с сотрудниками банков, полиции. Даже с родственниками», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

Для организации таких преступлений мошенники закупают банковские карты и телефонные номера, используя так называемых дропов. Чаще всего это молодые люди, желающие легкой подработки. Они ошибочно полагают, что продажа собственных карт или SIM-карт не имеет отношения к преступной деятельности, но на самом деле это является нарушением закона.

«Мошенники скупают банковские карты, номера телефонов, а также аккаунты в социальных сетях. В настоящее время, с 5 июля 2025 года, за продажу своих банковских карт, в том числе предоставление к ним доступа, предусмотрена уголовная ответственность по статье 187 УК РФ. Таким продавцам грозит до трех лет лишения свободы», – сообщил Юсупов.

«От шалостей – к преступлениям»

Большая часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, поэтому мошенникам необходимы «дропы», которые фактически становятся их «руками» в России. Сообщниками злоумышленников нередко выступают и курьеры, забирающие деньги у обманутых граждан.

«Нас беспокоит, что в мошеннических схемах участвуют несовершеннолетние – подростки, которые уже чувствуют себя взрослыми, но недостаточно осведомлены о том, какие могут быть последствия, какой вред они могут принести. Наша задача – научить детей понимать, какая ответственность на них лежит. Надо понимать, что наши дети от шалостей переходят к серьезным таким преступлениям», – добавила заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

Активно ведется межведомственная работа по профилактике детской преступности. В летних лагерях и школах детям разъясняют, к каким серьезным последствиям может привести желание быстро и легко заработать.

«Среди вовлеченных в противоправную деятельность, к сожалению, оказались не только трудные подростки, но также и те, которые всегда были у нас на хорошем счету. Мы хотим сказать, что схемы, которые используют мошенники, работают на всех, вне зависимости от их социальной активности и успеваемости», – подчеркнула Алсу Асадуллина.

«Период охлаждения и доверенные лица»

Банк России только в первом полугодии направил операторам связи для блокировки почти 40 тыс. телефонных номеров, которые мошенники использовали для массовых звонков.

Однако злоумышленники из года в год действуют все изощреннее, совершенствуя свои схемы и прибегая к современным технологиям, включая искусственный интеллект. Противостоять им становится все сложнее, однако совместные усилия различных ведомств и организаций позволяют сдерживать рост этой угрозы. Принимаются новые меры, а профилактическая работа ведется как с молодежью, так и со старшими возрастными группами населения.

«Вводятся новые меры борьбы с кредитным мошенничеством, когда на жертву оформляют кредит и после забирают его деньги. Для защиты недавно был принят закон о самозапрете на получение кредитов. Раньше его можно было установить только через портал Госуслуг, теперь можно сделать это через МФЦ», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России – Национального банка по Республике Татарстан Елена Кирсанова.

По ее словам, с 1 сентября вводится период охлаждения перед выдачей кредитов. Теперь деньги будут выдаваться не сразу, а с отсрочкой. Для кредитов от 50 до 200 тыс. рублей период охлаждения будет 4 часа, а для кредитов свыше 200 тыс. рублей период будет составлять 48 часов.

«Как говорит практика, этого времени хватает, чтобы вывести человека из-под влияния мошенников», – сказала Кирсанова.

Также теперь можно назначить доверенное лицо. Если операции покажутся подозрительными, доверенное лицо сможет их остановить. При этом распоряжаться средствами гражданина доверенное лицо не сможет. А если гражданин захочет отменить эту функцию, придется подождать еще двое суток. Это еще одна ступень в борьбе с дистанционным мошенничеством.

