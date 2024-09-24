«3 млрд рублей недобрали»: какой урожай зерна выдался в Татарстане и куда его отправят

Погодные условия не позволили Татарстану выполнить план по производству зерна. Более 10% урожая потеряно

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Перед началом уборки рассчитывали на более высокий урожай»

Погодные условия не позволили Татарстану выполнить план по производству зерна. Более 10% урожая потеряно, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Недополучено около 300 тыс. тонн продукции. Если даже учитывать по 10 рублей за килограмм, то более 3 млрд рублей мы недобрали. Хотя сделано все возможное и вложения в урожай текущего года были больше, чем в прошлом году», – рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

В прошлом году республика на производство растениеводческой продукции потратила 68,3 млрд рублей. В этом году вложено уже около 73 млрд рублей, в том числе на производство зерновых – 30 тыс. рублей на гектар. Предварительная себестоимость полученного зерна – около 10,7 тыс. рублей за тонну.

Зяббаров подчеркнул, что год оказался непростым для сельхозтоваропроизводителей. Так, в мае из-за заморозков пришлось пересеять более 10 тыс. га различных культур. «Это ранние всходы ярового рапса, сахарной свеклы, озимых культур», – уточнил он.

Марат Зяббаров подчеркнул, что год оказался непростым для сельхозтоваропроизводителей Фото: prav.tatarstan.ru

В июле, как раз в период цветения, неприятным сюрпризом для аграриев стал суховей, который был почти по всей республике.

«Перед началом уборки рассчитывали на более высокий урожай, но двухнедельные обильные осадки в начале августа сдвинули уборочные работы и привели к прорастанию зерна в колосе, полеганию посевов, потере зерна», – отметил министр.

В результате, по его словам, более 16 тыс. га зерновых культур пришлось перевести в категорию «на корм животным».

В Татарстане собрано более 3,6 млн тонн зерна

По информации Минсельхозпрода РТ, в республике рассчитывали собрать более 4,1 млн тонн зерна. Но, по словам Зяббарова, даже в неблагоприятных погодных условиях аграрии смогли вырастить неплохой урожай.

«Республика практически завершила уборку зерновых культур. Остается убрать по 4 тыс. га яровой пшеницы и гречихи», – заметил министр.

На сегодня в Татарстане собрано более 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 27,8 ц/га Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сегодня в Татарстане собрано более 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 27,8 ц/га. Еще предстоит убрать кукурузу на зерно с площади 38 тыс. га и собрать около 200 тыс. тонн этой культуры.

«Наибольшую лепту в каравай республики внесли Буинский и Тетюшский районы, где собрано свыше 170 тыс. тонн зерновых. Арский район – более 160 тыс. тонн», – похвалил Зяббаров.

Лидерами по урожайности зерна – более 30 ц/га – стали Тетюшский, Кукморский, Атнинский, Кайбицкий, Тукаевский, Балтасинский и Камско-Устьинский районы.

«Советуем, у кого есть возможность, зерно подержать»

На сегодня в Татарстане хранится более 4 млн тонн зерна с учетом нового урожая и около 700 тыс. тонн прошлогоднего. При этом Минсельхозпрод рекомендовал аграриям пока его не продавать из-за невысоких закупочных цен.

«Хозяйства у себя заложили, на элеваторы вывезли зерно, которое планируется на реализацию. Мы советуем, у кого есть возможность, зерно подержать. Продать его всегда можно. Потребители известны. В период уборки цена всегда снижается или на одном уровне держится. А после завершения уборки возникает повышение цены», – пояснил Зяббаров.

Цены на зерно могут подняться также из-за неурожая в других регионах России. Во многих субъектах сейчас введен режим ЧС. «Из-за дождей не могут завершить уборку. И с засухой есть проблемы. Неправильно за счет чужой беды ждать чего-то хорошего. Но из-за всех этих факторов ожидаем, что цена на зерно изменится, определенный скачок цен будет. И реализация зерна через новый элеватор в Свияжске тоже определенное увеличение цены дает», – подчеркнул спикер.

На сегодня в Татарстане хранится более 4 млн тонн зерна с учетом нового урожая и около 700 тыс. тонн прошлогоднего Фото: © «Татар-информ»

Сейчас закупочная цена на пшеницу 3-го класса составляет 15 тыс. рублей, 4-го – 13,9 тыс. рублей, фуражная – 11,5 тыс. рублей за тонну. Рожь стоит 8,8 тыс. рублей, ячмень – 11,2 тыс. рублей, кукуруза – 16,5 тыс. рублей, подсолнечник – 34,5 тыс. рублей, рапс – 37,5 тыс. рублей за тонну.

Министр напомнил, что Правительство РФ выдает субсидии на возмещение затрат на реализованное зерно. В прошлом году из федерального бюджета производители Татарстана получили 981 млн рублей на 762 тыс. тонн реализованного зерна, в этом году – 388 млн рублей на 360 тыс. тонн.

«Дополнительную поддержку сельхозпроизводителям оказала закупка зерна в интервенционный фонд. В 2024 году закуплено 56 тыс. тонн зерна по ценам выше среднесложившихся», – заметил Зяббаров.

«Ежегодно будем менять структуру площадей»

Однако многие хозяйства, оценивая ситуацию на зерновом рынке, начали больше возделывать высокомаржинальные культуры. Уже в этом году структура посевных площадей отличается от прошлых лет, рассказал глава Минсельхозпрода.

«За счет сокращения зернового клина на 145 тыс. га у нас в этом году увеличились площади рапса, подсолнечника, сои, льна масличного, сахарной свеклы и кормовых культур. Есть хозяйства, которые меняют структуру, уходят от зерна и переходят на масличные, высокомаржинальные культуры. И эту работу продолжим. Мы ежегодно будем менять структуру площадей», – отметил Зяббаров.

Так, например, в этом году в зарубежные страны Татарстан экспортировал 64 тыс. тонн зерновых культур, в том числе ячмень, пшеницу и кукурузу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом он заверил, что зерна республике хватит и даже до 1 млн тонн будет оставаться для внешней реализации. Так, например, в этом году в зарубежные страны Татарстан экспортировал 64 тыс. тонн зерновых культур, в том числе ячмень, пшеницу и кукурузу.

«59,3 тыс. тонн зерновых экспортируются на Ближний Восток и в Закавказье, а также в Азию. Целевые государства — Китай, Индия, Иран и страны Таможенного союза. Отгрузка зерна с предприятий республики внутри страны на сегодня составляет более 370 тыс. тонн», – сообщил Зяббаров.

Более того, полностью обеспечивается зерном отрасль животноводства и птицеводства. «В республике активно развивается животноводство и птицеводство. Цены на молоко в этом сезоне очень даже привлекательные. Есть предприятия, которые сегодня с большими объемами и хорошим качеством продают молоко по 45 рублей с НДС. Цены на молоко очень хорошие», – подчеркнул министр.

Сейчас в республике продолжается уборка рапса. В этом году его урожайность повысилась до 20,7 ц/га Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сев озимых проведен в оптимальные агротехнические сроки и с высоким качеством»

Сейчас в республике продолжается уборка рапса. В этом году его урожайность повысилась до 20,7 ц/га, тогда как в 2023-м составляла около 12 ц/га. Кроме того, 15 районов приступили к уборке подсолнечника.

В этом году ожидается неплохой урожай масличных культур – в целом около 650 тыс. тонн, подчеркнул Зяббаров.

«Продолжается копка сахарной свеклы. С одной стороны, дожди затянули уборку. Но для сахарной свеклы, многолетних трав, озимых культур, овощей дожди пошли на пользу», – заметил он.

Всего планируется собрать более 2 млн тонн сахарной свеклы. Ее урожайность с гектара достигает 440 центнеров, что на 100 центнеров больше, чем в прошлом году Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Всего планируется собрать более 2 млн тонн сахарной свеклы. Ее урожайность с гектара достигает 440 центнеров, что на 100 центнеров больше, чем в прошлом году. Предполагается произвести 240 тыс. тонн сахарного песка.

«Сахарные заводы в Заинском и Буинском районах вышли на свои производственные мощности – за сутки перерабатывают свыше 13 тыс. тонн сырья. Переработано 300 тыс. тонн, произведено 36,4 тыс. тонн сахара нового урожая», – сообщил глава Минсельхозпрода.

В республике также рассчитывают получить около 800 тыс. тонн картофели и почти 210 тыс. тонн овощей.

«Параллельно на полях ведутся работы под урожай 2025 года. Озимые культуры посеяны на площади 463 тыс. га. Сев озимых проведен в оптимальные агротехнические сроки и с высоким качеством», – заключил Зяббаров.