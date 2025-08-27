news_header_top
3-ий тур Кубка России стартует матчем самарских «Крыльев» и московского «Динамо»

Фото: fcdynamo.ru

Сегодня, 27 августа, в рамках 3-го тура Кубка России-2025/26 по футболу пройдут очередные матчи в группах.

Первая встреча группы В между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо» начнется в 16:15 мск. Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена».

На сегодняшний день группу В возглавляют «Крылья Советов» с 4-мя очками. Следом за ними на втором и третьем местах расположились «Краснодар» и «Динамо». У обоих соперников по 3 очка. Замыкает таблицу «Сочи» (2).

Помимо центрального матча тура в группе В сегодня сыграют «Сочи» и «Краснодар». Время начала матча в 18:30 мск.

Также в 3-м туре встречаются соперники из группы С и D. В гостях махачкалинское «Динамо» сыграет против «Ростова», а столичное ЦСКА с калининградской «Балтикой». Время начала матчей в 20:45 мск.

Отметим, обладателем Кубка России прошлого сезона стали ЦСКА. Также армейцы стали обладателями Суперкубка страны в 2025 году.

