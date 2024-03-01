«3 бойца из одной семьи»: жители деревни в Буинском районе собрали для земляков гумпомощь

Фото: Рустем Ахмадуллин

Жители небольшой деревни Черки-Дюртиле Буинского района, как одна большая семья, всегда стараются помочь людям, нуждающимся в помощи. При сельском Доме культуры они открыли штаб сбора гуманитарной помощи и передали в районный центр десятки коробок с вещами для военнослужащих.

Фания Фаткуллина в сборе гуманитарного груза участвует по зову сердца, за все время успела связать десятки пар шерстяных носков.

Фото: Рустем Ахмадуллин

«С начала спецоперации мы стараемся оказать посильную помощь, нарезали лапшу и вязали шерстяные носки, вот и сегодня решили не оставаться в стороне и с раннего утра пришли упаковывать посылки», — рассказала женщина.

Из небольшой деревни сегодня в зоне СВО находятся четыре человека, трое из одной семьи — отец и двое сыновей. С каждым из своих солдат они держат связь и стараются обеспечить всем необходимым.

Инициатором сбора гуманитарной помощи является заведующая сельским клубом Гульфия Газизова.

«Сбором гуманитарной помощи мы занимаемся второй год, деревня у нас небольшая, но несмотря на это мы сумели собрать большую сумму денег, ведь и выходцы деревни тоже активно принимают участие в этом благом деле», — рассказала она.

Фото: Рустем Ахмадуллин

На собранные деньги жители деревни также заказали автозапчасти, которые просили солдаты на передовой, с отправкой очередного гуманитарного груза их передадут землякам.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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