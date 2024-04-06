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3 апреля в Татарстане стартовали весенне-полевые работы
В этом году весенне-полевые работы в Татарстане стартовали 3 апреля. Об этом первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов сообщил на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.
Докладчик рассказал, что первыми к подкормке многолетних трав приступили аграрии в Азнакаевском и Заинском районах. В масштабах республики предстоящий объем работ (подкормка) на озимых культурах составляет 527 тыс. га, на многолетних травах – 350 тыс. га.
Гарипов уточнил, что на поля с озимыми заезжают агрегаты с колесами низкого давления – всего их 294 единицы. Это позволяет ежедневно вносить удобрения на 100 тыс. га площади. Также работают механизированные отряды, в случае необходимости хозяйства могут воспользоваться их услугами, приводит слова докладчика пресс-служба Раиса РТ.
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