3 апреля в Татарстане стартовали весенне-полевые работы

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В этом году весенне-полевые работы в Татарстане стартовали 3 апреля. Об этом первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов сообщил на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.

Докладчик рассказал, что первыми к подкормке многолетних трав приступили аграрии в Азнакаевском и Заинском районах. В масштабах республики предстоящий объем работ (подкормка) на озимых культурах составляет 527 тыс. га, на многолетних травах – 350 тыс. га.

Гарипов уточнил, что на поля с озимыми заезжают агрегаты с колесами низкого давления – всего их 294 единицы. Это позволяет ежедневно вносить удобрения на 100 тыс. га площади. Также работают механизированные отряды, в случае необходимости хозяйства могут воспользоваться их услугами, приводит слова докладчика пресс-служба Раиса РТ.